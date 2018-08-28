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31 Августа 2016, 14:10 | Регион сегодня
Первое месторождение газа в Хабаровском крае пошло на аукцион
Завтра, 1 сентября, состоится аукцион на Буреинский участок с залежами углеводородов, расположенный в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Участок включает в себя месторождение "Адниканское".
Как сообщили в Дальнедра, запасы газа в пределах Адниканского месторождения составляют 0,437 млрд куб. м по категории С1, 1,553 млрд куб. м по категории С2. Прогнозные ресурсы газа в пределах участка недр составляют 3,5 млрд куб. м по категории D1л, 0,6 млрд куб. м по категории D1.
С 2006 по 2013 годы на юго-западной части участка работы по лицензии проводила холдинговая компания «Сигма-групп». После проведения сейсморазведочных работ «Сигма-групп» сдала лицензию. Адниканское месторождение открыто в 1991 году и пока является первым и единственным газовым проявлением на территории Хабаровского края.
Теги: газ месторождение
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