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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Июля, 11:37 |
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Первая погрузка и отправка потребителям готовой продукции состоялась на Кимкано-Сутарском ГОКе
Старт первой погрузке и отправке вагонов с промышленной площадки ГОКа дали генеральный директор ООО «КС ГОК» Юрий Макаров и губернатор области Александр Левинталь. С важным событием работников комбината поздравили заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Андрей Мотовилов и первый заместитель начальника ДВЖД Игорь Филатов.
- Это уникальное предприятие для Еврейской автономной области и всего Дальнего Востока. Я уверен в том, что будущее у него самое замечательное. Еврейская автономная область получает надежного партнера, который с уверенностью смотрит в завтрашний день. Налоговые поступления в бюджет области потенциально составят до полутора миллиардов рублей. Количество рабочих мест, которое создано на этом предприятии достигнет 1,5 тысячи человек. Уже сегодня трудятся здесь более тысячи работников, что является показателем того, что интересы бизнеса и государства совпадают. Я поздравляю всех с этим знаменательным событием, желаю Кимкано-Сутарскому ГОКу долгой и счастливой жизни, - сказал Андрей Мотовилов.
Александр Левинталь в своем выступлении подчеркнул взаимосвязь крупных проектов области: "Благодаря данному проекту возник другой - строительство железнодорожного моста через Амур в селе Нижнеленинском, который сейчас вошел в активную фазу строительства. Таким образом эффект есть не только от производства, но и от той инфраструктуры, которая создается. Мы очень рассчитываем, что предприятие будет развиваться, есть планы, вторые, третьи этапы. Уверен, на Дальнем Востоке будет создан металлургический кластер. Он будет поддержан и заводом «Амурметалл», расположенным в Комсомольске-на-Амуре. Желаю всем успешной работы и скорейшего выхода предприятия на полную мощность".
По словам генерального директора ООО «КС ГОК» Юрия Макарова, сделать еще предстоит многое. Только год ушел на пуско-наладочные работы. Проблем с поставками в данный момент нет. Первые вагоны, которые отгрузили сегодня, отправлены в Китайскую Народную Республику.
Благодарностью, благодарственными письмами и ценными подарками Александр Левинталь поощрил лучших работников предприятия.
Справочно: Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат является ключевым производственным объектом крупномасштабного инвестиционного проекта «Создание горно-металлургического кластера в Приамурье». К его реализации на территории ДФО (Амурская область, ЕАО и Хабаровский край) компания «Петропавловск-Черная Металлургия» приступила в 2007 году. Проект предусматривает создание комплекса металлургических предприятий, связанных с глубокой переработкой местного железорудного сырья и созданием объектов транспортной инфраструктуры, в том числе общегосударственного значения. Они необходимы для промышленного освоения территорий между Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожными магистралями. Реализация проекта позволит диверсифицировать экономику Приамурья за счет создания новой для региона отрасли промышленности, реализовать инновационный сценарий развития отечественной металлургии. Кимкано-Сутарский ГОК станет крупнейшим предприятием Еврейской автономной области.
За девять лет строительства комбината налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составили около 1 миллиарда рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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