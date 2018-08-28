|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 31 Августа, 19:46 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Росрыболовство начинает прием онлайн-заявок на участки под аквакультуру
3 сентября Росрыболовство начнет прием заявок на участки под аквакультуру, поданных через разработанный ФРДВ онлайн-сервис для инвесторов
На следующей неделе, 3 сентября 2018 г., Росрыболовство начнет принимать от инвесторов в аквакультуру заявления на формирование рыбоводных участков, поданные через интернет-сервис, разработанный Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) по поручению Президента РФ и Правительства РФ.
Благодаря онлайн-сервису, инвесторы получили возможность самостоятельно выбирать на электронной карте по четырем точкам участок от 100 до 5000 гектаров в доступной зоне. По новой процедуре в течение 10 дней с момента подачи заявки Росрыболовство примет решение о его формировании и проведении электронных торгов, затем в течение одного месяца будут приниматься заявки на участие в аукционах. В результате менее чем через 80 дней по результатам электронных торгов будет определен пользователь рыбоводного участка.
Ранее Минвостокразвития России был опубликован перечень доступных акваторий для формирования участков под аквакультуру. Завершена работа по определению доступной для марикультуры акватории морей Дальнего Востока. Из более 350 млн гектар акватории дальневосточных морей не обременены какими-либо ограничениями на ведение рыбоводства более 65 млн гектар. Их пригодность для рыбоводства будет определена инвесторами с привлечением отечественной науки.
В середине июля стартовали и успешно проходят первые аукционы в электронной форме на право пользования рыбоводными участками. Из выставленных на торги 46 рыбоводных участков общей площадью более 9 тысяч гектар расторгованы участки площадью более 3 тысяч гектар, заключено 8 договоров пользования. 14 лотов будут реализованы непосредственно в дни проведения Восточного экономического форума с 11 по 13 сентября.
- Росрыболовство начинает прием онлайн-заявок на участки под аквакультуру
- Сбербанк подключился к борьбе с мировой киберпреступностью
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Во Владивостоке представят перспективы использования Северного морского пути
- Для Дальнего Востока примут меры поддержки рождаемости
- Правительство России проработает меры поддержки для БАМа и Транссиба
- В работе ВЭФ примет участие делегация студентов из США
- Пять регионов ДФО получат поощрение за налоговые поступления в федеральный бюджет
- Сахалинская область представит во Владивостоке оригинальный павильон на выставке "Улица Дальнего Востока"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.