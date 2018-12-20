|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 01 Февраля, 11:39 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Камчатке открыт новый визит-центр для туристов
Первым проведённую в учреждении работу оценил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Глава субъекта отметил удобное месторасположение визит-центра, который теперь находится в историческом центре краевой столицы в непосредственной близости от Култучного озера, набережной, будущей этнодеревни и площади имени В.И. Ленина. Офис выполнен в современном экологическом стиле, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
В просторной вэлком-зоне посетители смогут получить у сотрудников центра информацию об экскурсионных программах и вариантах времяпровождения на Камчатке, отдохнуть, познакомиться с литературой о полуострове, посмотреть видеоролики, взять необходимые для путешествия контакты, приобрести сувенирную продукцию. Кроме того, здесь можно получить помощь в регистрации в Камчатском поисков-спасательном отряде и оформлении разрешений на посещение особо охраняемый природных территорий полуострова (заповедники, заказники, природные парки). Для максимального удобства туристов предусмотрен бесплатный доступ к wi-fi.
Владимир Илюхин отметил, что необходимость перенести визит-центр в новое помещение большей площади была продиктована, как повышением комфорта для туристов, так и созданием достойных условий для работы сотрудников ТИЦ, представляющих гостям туристические возможности Камчатского края.
«Раньше наш туристский информационный центр располагался в КВЦ (Ленинская, 62). Туристы попадали в стандартное офисное помещение с компьютерными столами, что было не очень удобно. Теперь гостей Камчатки будут встречать сотрудники, говорящие на английском, японском, китайском, французском и немецком языках. Более того, нашей организацией уже заключены соглашения с туроператорами, благодаря которым посетители смогут непосредственно в центре приобрести понравившиеся им экскурсии. Еще один плюс нового помещения – его близость к популярным достопримечательностям. Пассажиры круизных лайнеров, у которых, как правило, на прогулку по Петропавловску-Камчатскому есть всего пара часов, смогут в шаговой доступности получить максимум информации о нашем удивительном полуострове», – сказала президент Ассоциации ТИЦ Дальнего Востока – директор Камчатского туристского информационного центра Наталья Парастюк.
Руководитель краевого агентства по туризму и внешним связям Елена Стратонова рассказала, что в прошлом году камчатский ТИЦ посетили более тысячи человек, и добавила, что создание визит-центров, отвечающих современным мировым требованиям, реализуется по поручению Президента РФ по развитию туристской инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке в рамках государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае».
«Туризм – одна из самых быстро растущих отраслей экономики Камчатского края, как с точки зрения объема частных инвестиций, так и с точки зрения роста туристского потока. В прошлом году наш полуостров посетили 215 тысяч человек, 25 тысяч из которых – граждане иностранных государств. Число иностранных туристов по сравнению с 2017 годом выросло на 83 процента. В последние годы объем инвестиций в инфраструктуру отрасли составляет порядка 2 миллиардов рублей», – сказала Елена Стратонова.
Она добавила, что к открытию готовится и первый на Камчатке частный визит-центр. Он будет расположен на территории этнодеревни в центре Петропавловска-Камчатского на берегу Култучного озера. Планируется, что строительство объекта завершится до конца лета. Инвестором выступает компания «Павлин» – резидент Свободного порта Владивосток.
Напомним, в летний период на Камчатке также работает визит-центр «Халактырский пляж», открывшийся в июле 2014 года. Там также можно получить информацию о природе полуострова, туристических возможностях края, приобрести сувениры. Ежегодно на сценических и спортивных площадках центра проводятся спортивные и культурные мероприятия. Одним из самых масштабных является фестиваль «Мой океан». В прошлом году в нем приняли участие более 8 тысяч человек.
Отметим, что в настоящее время особенно востребованными являются электронные площадки, где также можно получить всю необходимую информацию об отдыхе на Камчатке. Только в прошлом году Камчатский туристический портал (www.visitkamchatka.ru) посетили почти 100 тысяч человек. Сейчас завершается разработка новой версии сайта, который будет запущен в преддверии предстоящего летнего сезона.
- На Камчатке добыто 5 432 килограмма золота
- На Камчатке открыт новый визит-центр для туристов
- На Камчатке подбирают площадку под строительство современного автовокзала
- Власти Камчатки снижают административную нагрузку на бизнес
- На Камчатке утвержден маршрут традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия-2019"
- 14 участников из Камчатского края отправятся на полуфинал конкурса "Лидеры России"
- На предприятии нового резидента ТОР "Камчатка" будет создано более 450 рабочих мест
- На Камчатке за год построят 15 объектов
- На Камчатке для предпринимателей цены на интернет снизились в несколько раз
- Камчатская гонка на собачьих упряжках получила международную премию
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.