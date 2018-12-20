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01 Февраля 2019, 09:30 | Регион сегодня

На Камчатке добыто 5 432 килограмма золота

Объем инвестиций в основной капитал по горнопромышленной отрасли в 2018 году составил 6,4 миллиардов рублей, были созданы 276 новых рабочих мест

В 2018 году газодобывающим предприятием на Камчатке было добыто более 400 миллионов кубических метров голубого топлива. Об этом в рамках публичного отчета о деятельности Правительства Камчатского края сообщил министр природных ресурсов и экологии Василий Прийдун.

«Извлечение газа осуществлялось ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на Кшукском и Нижне-Квакчикском газоконденсатных месторождениях. Всего за 2018 год были добыты 402,6 миллиона кубических метров голубого топлива и 14,2 тысячи тонн газового конденсата, что соответствует плановым показателям предприятия и составляет 101,4 процента и 101,7 процента, соответственно, от уровня добычи за 2017 год» – сказал Василий Прийдун.

В рамках доклада министр также обозначил основные перспективы развития газовой отрасли края.

«Перспективы развития газовой отрасли края связаны с открытием новых газоконденсатных месторождений на континентальной части полуострова, особый интерес представляют объекты, расположенные вдоль трассы действующего газопровода. В настоящее время ООО «Газпром добыча Ноябрьск» проводит сейсморазведочные работы на участках Ноябрьский-1, Ноябрьский-2 (Северный, Южный). Кроме того, ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 году получена лицензия на пользование недрами с целью геологического изучения нижележащих горизонтов разрабатываемых месторождений полезных ископаемых на участке недр Кшукский-2. Перспективные ресурсы свободного газа на пяти площадях, подготовленных к поисково-разведочному бурению, учтены в объеме 11,5 миллиардов кубических метров», – сообщил Василий Прийдун.

В своем отчете министр сообщил, что горнодобывающими предприятиями края в прошлом году были добыты 5 432 килограмма золота. Из них объем коренного золота составил 5 386 килограммов, а россыпного золота – 46,1 килограмма.  

«Добыча драгоценных металлов является одним из наиболее перспективных направлений развития горнодобывающей отрасли и экономики Камчатского края. Объем инвестиций в основной капитал по горнопромышленной отрасли в 2018 году составил 6,4 миллиардов рублей, были созданы 276 новых рабочих мест. По сведениям, которые представляют недропользователи, налоговые поступления и другие платежи от деятельности предприятий горнодобывающей промышленности субъекта в бюджеты всех уровней составили 3,6 миллиарда рублей. Из них в краевой бюджет поступил 1,48 миллиарда рублей, что составляет 134,2 процента и 124,2 процента от уровня поступлений за 2017 год, соответственно», – подчеркнул министр.

Общий объем добычи общераспространенных ископаемых в 2018 году превысил миллион кубических метров, в том числе: строительного камня были извлечены 364,1 тысячи кубических метров (167,5%), песчано-гравийной смеси – 586 тысяч кубических метров (182,8 %), строительного песка – 133,6 тысячи кубических метров (103%). Такой рост был связан с вводом в эксплуатацию новых месторождений и увеличением объемов дорожно-строительных работ.

«Объем добычи пароводяной смеси за 2018 год на Мутновском и Паужетском месторождениях составил 13,67 миллионов тонн, термальной воды более 13 миллионов кубических метров. На базе запасов Малкинского месторождения углекислых вод осуществляется бутилирование лечебно-столовых вод с попутным извлечением углекислого газа. Объем добычи за 2018 год составил 23,3 тысячи кубических метров и 112,3 тонны углекислого газа», – сказал Василий Прийдун.

Он также отметил, что планируемый объем инвестиций предприятий горнопромышленного комплекса в отрасль в период 2019-2021 годов составляет 40,9 миллиарда рублей, в том числе: в 2019 году – 10,4 миллиарда, в 2020 году – 11,7 миллиарда, в 2021 году – 18,8 миллиарда рублей.

Напомним, публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти региона проводятся по инициативе губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Мероприятия проходят в формате открытого диалога, принять участие в которых могут все желающие.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: недра  золото  газ 


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