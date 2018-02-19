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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Камчатке впервые за 27 лет зафиксирован миграционный прирост населения
По итогам 2017 года показатель прироста составил 544 человека. Эти данные в рамках ежегодного отчёта о деятельности Правительства Камчатского края сообщил глава региона Владимир Илюхин.
«Да, эта цифра невелика, но для сравнения: по итогам 2016 года миграционная убыль составляла 1805 человек. О чем это говорит? О том, что население Камчатки впервые за долгие годы стало увеличиваться, а это значит, что мы с вами двигаемся в правильном направлении, что наши усилия по созданию комфортных условий для жизни и работы в регионе дают свои результаты. Рост социально-экономических показателей, объема инвестиций в экономику – все это, безусловно, дает уверенность при реализации наших планов по развитию региона, по улучшению качества жизни наших земляков», - сказал в рамках отчёта Владимир Илюхин.
Он отметил, что благодаря социально-ориентированному бюджету в 2017 году в крае не только были сохранены все существовавшие меры социальной поддержки, но и увеличен их размер. Всего на эти цели в отчётный период было направлено почти 5 млрд рублей – на 150 млн. рублей больше, чем годом ранее.
«Особые меры господдержки в регионе действуют в отношении семей с детьми. Это касается рождения первого, третьего и последующих детей, родители которых получают краевой материнский капитал. Я хочу подчеркнуть, что количество таких семей увеличивается с каждым годом: в 2017 году краевой материнский капитал получили 596 семей, в то время, как в 2016 году их было 468. Кроме того, обеспечены новые выплаты из федерального бюджета - по рождению первого малыша в установленных законом случаях. При этом мы продолжаем выплачивать ежемесячное пособие на третьего ребенка. С 2017 года исполнение этой меры поддержки в полном объёме осуществлялось для детей, рожденных в 2017 году только за счет средств краевого бюджета, а не за счет федерального, как было раньше. Такая выплата в прошлом году была назначена 838 детям», - добавил глава региона.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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