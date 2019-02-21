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01 Марта 2019, 09:45 | Регион сегодня |

Владимир Илюхин выступил с инвестиционным посланием перед представителями бизнеса и власти

В рамках Инвестиционного совета Камчатского края Губернатор традиционно подвел итоги работы с бизнес-сообществом Камчатки за прошедший год, а также обозначил векторы дальнейшего развития предпринимательства на полуострове.

«Сегодня мы видим существенный прирост налоговых поступлений в бюджет края. Так, на первое место по налоговым сборам по итогам 2017 года на Камчатке впервые вышла рыбная отрасль – 19,7 процентов. На 15,8 процентов увеличен объем отчислений при осуществлении добычи полезных ископаемых на территории края, на 14,3 процентов – в обрабатывающих производствах. По итогам 2018 года объем валового регионального продукта оценивается на уровне 216 миллиардов рублей с приростом на 1,9 процента», – озвучил Владимир Илюхин.  
Рост экономики субъекта был обеспечен за счет увеличения промышленного производства (основное влияние оказала рекордная лососевая путина), сельского хозяйства, сферы общественного питания, грузооборота автомобильного и морского транспорта, а также розничной торговли и платных услуг населению, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

По оценкам экономистов, этот рост основан на расширении внутреннего спроса – как потребительского, так и инвестиционного. Эти показатели нашли отражение в повышении общероссийского рейтинга Камчатского края. Так, Камчатка третий год подряд входит в число субъектов, демонстрирующих высокие темпы наращивания экономического и налогового потенциала.

«Сначала мы вошли в двадцатку, потом Камчатка поднялась на 8 место. По итогам 2017 года по оценкам Минэкономразвития РФ наш край уже занял второй строчке. Федеральный грант по итогам оценки эффективности деятельности ИОГВ за 2017 год составляет 990,8 млн рублей, мы незначительно уступаем лишь Белгородской области. Хотя Камчатка и остается дотационным регионом, экономисты фиксируют очевидную тенденцию к повышению собственных доходов», – обозначил Губернатор. 

Отдельно глава субъекта остановился на вопросе реализации национальных проектов, в которых, напомним, сведены основные задачи на ближайшие 6 лет – в экономике, развитии инфраструктуры и технологий, науки и социальной сферы.

«Часть этих задач направлена на улучшение делового климата и повышение конкурентоспособности предприятий напрямую – это малый бизнес, экспорт, цифровая экономика и повышение производительности труда; другой блок задач оказывает значительное влияние на развитие бизнеса через повышение уровня жизни населения – это здравоохранение, образование, городская среда, экология, автодороги, культура, магистральная инфраструктура», – сказал Владимир Илюхин.
Одним из приоритетных направлений остается развитие малого предпринимательства. Камчатский край уверенно занимает одну из лидирующих позиций среди субъектов по количеству МСП на 1 тысячу жителей. Губернатор обозначил, что, начиная с 2019 года, необходимо создавать в крае так называемую сервисно-ориентированную модель инфраструктуры, причем это продиктовано не только Национальным проектом «Малое предпринимательство», но и запросом камчатских предпринимателей.

«Что мы вкладываем в эти изменения: это работа с самозанятым населением, формирование у молодежи предпринимательского мышления и развития бизнес-способностей, специальные меры поддержки для бизнеса, ориентированного на спорт и вовлечение людей с ограниченными возможностями, выпускников детских домов. То есть система должна быть настроена на сопровождение бизнеса на всех этапах: от популяризации предпринимательской деятельности и зарождения идеи вплоть до выхода на экспорт», -  подчеркнул Губернатор.

21 марта на Камчатке начнет свою работу форум предпринимателей, в рамках которого будут работать площадки для обсуждения самых актуальных вопросов представителями бизнес-сообщества, Правительства Камчатского края и федеральных органов власти.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: инвестиции  Владимир Илюхин  Камчатка  инвестиционный совет 


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