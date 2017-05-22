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На Камчатке началась путина с планом добыть более 186 тысяч тонн тихоокеанских лососей
Лососёвая путина официально стартовала на Камчатке. Об этом сообщили в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края.
«Согласно прогнозам науки, в этом году за весь период путины планируется добыть более 186 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Основные уловы – порядка 95 тысяч тонн, 73,7 тысячи из которых – это горбуша - ожидаются в Карагинской подзоне. Также хорошие уловы прогнозируются в Камчатско-Курильской подзоне, здесь планируется добыть почти 44 тысячи тонн лососей, 24,3 тысячи из них – это нерка», - отметили в министерстве.
В других районах промысла планируется добыть: в Петропавловск-Командорской подзоне – 26,4 тысячи тонн, в Западно-Камчатской подзоне – 21,3 тысячи тонн, в Западно-Беринговоморской зоне – 238 тонн.
«Вылов организован по бассейновому принципу. Объёмы определяются на группу водных объектов. На западном побережье будет 6 групп рыбопромысловых участков, на восточном – 14», - напомнили в министерстве.
В ведомстве также отметили, что с 1 июня на Камчатке открывается любительская и спортивная рыбалка на речных участках удебными орудиями лова, за исключением рек Авача и Паратунка, где рыбачить можно будет с 5 июля. В Минрыбхозе подчеркнули, что, кроме того, на данных объектах в связи с депрессивным состоянием популяции полностью запрещён лов чавычи и нерки.
Добавим, что в предыдущий нечётный 2015 год в период лососёвой путины камчатские рыбаки выловили более 190 тысяч тонн. В прошлом году было добыто порядка 230 тысяч тонн лососей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На Камчатке началась путина с планом добыть более 186 тысяч тонн тихоокеанских лососей
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