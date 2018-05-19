|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 01 Июня, 15:12 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Ученые прогнозируют рекордный объём промысла тихоокеанских лососей на Камчатке
Совещание прошло под руководством заместителя Председателя Правительства Камчатского края – министра рыбного хозяйства Владимира Галицына.
В заседании приняли участие представители силовых и надзорных ведомств, научных организаций, отраслевых предприятий региона и профессиональных объединений рыбаков.
Владимир Галицын напомнил участникам заседания, что в 2018 году научное сообщество прогнозирует рекордный объём промысла тихоокеанских лососей – порядка 290 тысяч тонн по всем видам водных биологических ресурсов.
«Такого стартового прогноза у нас ещё никогда не было. Максимальные значения, которых удавалось достичь камчатским рыбакам – 254 тысячи тонн, с учётом того, что наука прогнозировала тогда порядка 150 тысяч тонн. В этом году основная путина пройдёт на западном побережье полуострова, где по предварительным данными, ожидаются значительные подходы горбуши. Вместе с тем рекомендованный вылов других видов лососей в крае, согласно прогнозу, останется на уровне, близкому к прошлогодним значениям, - отметил Владимир Галицын. - Уверен, что мы сможем эффективно организовать промысел, здесь очень многое зависит от наших рыбаков – их готовности освоить имеющийся ресурс, качественно и оперативно переработать его на береговых заводах и судах. Работы всем хватит, главное чтобы погода не подвела, а наука не ошиблась в своих прогнозах».
Старт путины на Камчатке будет дан 1 июня. Традиционно, первыми начнут рыбачить Усть-Камчатский, Олюторский и Алеутский районы. На западном побережье основной промысел откроется в середине июля. Как и в предыдущие годы вылов будет организован по бассейновому принципу.
«В соответствии с решениями, принятыми краевой комиссией по регулированию вылова анадромных видов рыб, объёмы будут определяться не на отдельные рыбопромысловые участки, а на группу водных объектов. На восточном побережье Камчатки это 15 групп участков, на западном – 6. Отмечу, что мы не ограничиваем количество участков, выставляемых одним пользователем. Он сам определяет экономическую эффективность промысла, сам выбирает участки и орудия лова из перечня разрешённых», - сказал Владимир Галицын.
Отдельное внимание на заседании было уделено обсуждению заявочной кампании по переоформлению договоров о закреплении долей квот добычи и вылова водных биоресурсов, срок действия которых истекает 31 декабря 2018 года. Также собравшиеся обсудили проблему браконьерского промысла и борьбу с ним. В ходе совещания было отмечено, что в последние годы рыбохозяйственные предприятия Камчатки стали более ответственно подходить не только к организации промысла, но и сохранению ресурса.
«По некоторым объектам у нас наблюдается позитивная динамика, но есть и некоторые тревожные моменты. В частности ситуация с запасами чавычи. Если еще в 2008 году в западно-камчатской и камчатско-курильской подзонах разрешённый вылов составил 160 тонн, то в этом году прогнозируется всего лишь 23 тонны. Если не предпринять должных и срочных мер по сохранению и преумножению этой популяции, то в перспективе может встать вопрос о полном запрете её добычи. Надеюсь, что те меры, которые предпринимают в территориальном управлении Росрыболовства совместно с рыбопромышленными компаниями региона по сохранению водных биологических ресурсов на реках Большая, Камчатка, Паратунка и Авача дадут положительные результаты», - подчеркнул Владимир Галицын.
Напомним, что лососёвая путина-2017 в Камчатском крае стала одной из лучших за последнее столетие. Вылов тихоокеанских лососей в регионе составил более 240 тысяч тонн, что составляет около 69% от общероссийского вылова данного вида. В целом, по итогам добычи водных биоресурсов в 2017 году, Камчатка по-прежнему является лидером среди регионов не только Дальнего Востока, но и России. В прошлом году камчатские рыбаки добыли более 1 млн 200 тысяч тонн водных биоресурсов.
- Резидентам ТОР "Камчатка" выдано 400 гектаров земли
- Ученые прогнозируют рекордный объём промысла тихоокеанских лососей на Камчатке
- Камчатский ресторан вошел в десятку лучших из тысячи заведений страны
- Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) вошел в число резидентов ТОР
- Камчатский край занял 32 место в Национальном рейтинге, поднявшись на 36 позиций
- Расширение границ ТОР "Камчатка" открывает инвесторам новые перспективы
- На Камчатке определено лучшее место для строительства нового аэровокзального комплекса
- Юрий Трутнев: проект на Камчатке – новая страница в мировой логистике
- Руководители пяти туркомпаний Камчатки награждены за вклад в развитие туризма
- Юрий Трутнев оценил ход реализации крупнейших инвестпроектов на Камчатке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.