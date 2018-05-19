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Резидентам ТОР "Камчатка" выдано 400 гектаров земли
Об этом сообщили в региональном агентстве приоритетных проектов развития.
С начала года в ТОР «Камчатка» зарегистрировалась 21 новая компания. Так, ООО «Камчатский груз» построит базу для стоянки и обслуживания грузовой и специальной техники на выделенной земле, ООО «Атланта» возведет коммерческий склад, а ООО «Камчат-Восток-Тур» – базу с гостевыми домами.
«Резиденты ТОР «Камчатка» планируют инвестировать в свои проекты суммарно 27 млрд рублей и создадут 3 859 рабочих мест. Одним из ключевых событий этой недели для Камчатского края стало получение статуса резидента АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)», которое планирует инвестировать в свой проект 6,2 млрд рублей. Ожидается, что в ближайшее время резидентов ТОР «Камчатка» станет еще больше. На сегодняшний день на стадии подписания соглашений о присвоении статуса резидента находятся 10 заявок с суммарным объемом инвестиций 2.3 млрд рублей. На рассмотрении в АО «Корпорация развития Дальнего востока» находятся ещё 7 заявок на 1 млрд рублей.», - сказала руководитель Агентства приоритетных проектов развития Камчатского края Юлия Харитонова.
Будущие резиденты ТОР «Камчатка» планируют организовать цех по сборке мебели, добывать инертные и нерудные строительные материалы, наладить деревообработку и производство топливных брикетов. Другие проекты предусматривают строительство коммерческого склада и возведение для туристов Камчатского края кемпингового городка.
Новое предприятие в области рыбопереработки хочет открыть ОАО «Корфский рыбокомбинат». Проект предполагает строительство в селе Корф Олюторского района современного высокотехнологичного завода для переработки до 100 тонн белорыбицы в сутки.
«Завод спроектирован с учетом безотходной технологии, все сырье планируем перерабатывать в тот или иной вид готовой продукции, - поясняет генеральный директор Николай Скотников. – Из отходов, после разделки на жиромучной установке производительностью до 30 тонн в сутки, будем получать рыбную муку и жир технический. На полную операционную окупаемость рассчитываем выйти в июне 2022 года».
Полномочиями передачи земли в аренду резидентам ТОР, в том числе и ТОР «Камчатка», наделена Корпорация развития Дальнего Востока.
«Мы намерены инициировать оптимизацию процедур предоставления земельных участков в ТОР и СПВ, значительно сократив сроки получения инвесторами необходимой площади. Работаем над повышением эффективности создания объектов инфраструктуры ТОР как в части сроков их создания, так и оптимизации состава таких процедур в соответствии с лучшими мировыми практиками», – сказал генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.
Предоставление земельных участков, необходимых для реализации проектов, происходит по упрощенной схеме. Резиденты ТОР получают земельный участок в аренду по цене 0,8% от кадастровой стоимости, с последующим правом выкупа по льготной стоимости. При необходимости, по заявке резидента, реализация проекта обеспечивается инфраструктурой.
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