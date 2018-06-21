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10 инвестиционных проектов от Камчатки претендуют на участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке
10 инвестпроектов от Камчатки претендуют на участие во Втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится в городе Владивосток 2-3 сентября. Об этом сообщила руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова.
«Во-первых, мы планируем представить на Восточном экономическом форуме проект нашего аэропортового комплекса. Он хорошо проработан и находится в высокой степени готовности. Во-вторых, на участие в ВЭФ также претендуют проекты в сфере рыбопереработки и рыбодобычи. Это проект Колхоза имени Ленина по строительству рыболовных судов. Стоимость проекта порядка 4,6 млрд рублей. А также строительство рыбоперерабатывающего предприятия в Карагинском районе. Инициатор проекта - ООО «Тымлатский рыбокомбинат», - рассказала Оксана Герасимова.
Кроме того, на участие в Восточном экономическом форуме заявились инициаторы проектов в сфере минерально-сырьевого, агропромышленного комплексов и туризма, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе правительства Камчатской области.
«Это проект по строительству тепличного комплекса для выращивания овощей закрытого грунта и проект строительства птицефабрики по производству бройлеров. Реализовать оба проекта планируется на площадке «Зеленовские озерки», которая входит в территорию опережающего развития, - рассказала Оксана Герасимова. – Также планируется представить проекты туристической направленности. Это те площадки, которые сегодня уже сформированы под приход отельеров для строительства гостиниц на территории Камчатского края. В настоящее время к этим площадкам подводится необходимая транспортная, энергетическая, коммунальная инфраструктура».
Руководитель агентства отметила, что в настоящее время инициаторами проектов ведётся подготовка презентаций и макетов. Информация о том, какие заявленные от Камчатки проекты прошли отбор и примут участие в Восточном экономическом форуме появится не раньше начала августа.
Вместе с тем, вне зависимости от результатов отбора на Восточном экономическом форуме точно будет представлен масштабный комплексный проект территории опережающего развития «Камчатка».
«Основным макетом станет комплексный проект ТОР «Камчатка». Он включает в себя несколько проектов. Это и строительство аэровокзала главного аэропорта края, строительство аэропорта для малой авиации, строительство тепличных комплексов, туристско-рекреационный кластер представлен площадками «Паратунка» и «Зеленовские озерки». То есть это один масштабный макет, который будет выполнен с применением совершенно новых уникальных технологий. Думаю, что наш стенд привлечёт внимание всех - и инвесторов, и других заинтересованных лиц», - сказала Оксана Герасимова.
Напомним, что Восточный экономический форум – это международная коммуникационная площадка для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В прошлом году форум собрал более 2 тысяч участников, за 2 дня его работы было заключено более 80 соглашений и меморандумов на общую сумму более 1,3 трлн рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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