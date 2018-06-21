10 инвестиционных проектов от Камчатки претендуют на участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Суббота| 14 Июля, 00:41 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 72 р.
100 JPY 5500 р.
10 CNY 930 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
13.07 |
Жителям Владивостока предложат уникальную зону отдыха "Пинарий"
13.07 |
Купить билеты онлайн на главные культурные события Владивостока стало еще проще
13.07 |
По Владивостоку пройдет Нептун и его свита
13.07 |
Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
13.07 |
Власти намерены сделать длинные деньги более доступными для малого бизнеса Дальнего Востока
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
01 Августа 2016, 19:12 | Регион сегодня

10 инвестиционных проектов от Камчатки претендуют на участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока завершило прием инвестиционных проектов в рамках процедуры отбора для участия в ВЭФ. Инвесторы, прошедшие отбор, смогут бесплатно принять участие в форуме и презентовать свои проекты.

10 инвестпроектов от Камчатки претендуют на участие во Втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится в городе Владивосток 2-3 сентября. Об этом сообщила руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова.

«Во-первых, мы планируем представить на  Восточном экономическом форуме проект нашего аэропортового комплекса. Он хорошо проработан и находится в высокой степени готовности. Во-вторых, на участие в ВЭФ также претендуют проекты в сфере рыбопереработки и рыбодобычи. Это проект Колхоза имени Ленина по строительству рыболовных судов. Стоимость проекта порядка 4,6 млрд рублей. А также строительство рыбоперерабатывающего предприятия в Карагинском районе. Инициатор проекта - ООО «Тымлатский рыбокомбинат», - рассказала Оксана Герасимова.

Кроме того, на участие в Восточном экономическом форуме заявились инициаторы проектов в сфере минерально-сырьевого, агропромышленного комплексов и туризма, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе правительства Камчатской области.

«Это проект по строительству тепличного комплекса для выращивания овощей закрытого грунта и проект строительства птицефабрики по производству бройлеров. Реализовать оба проекта планируется на площадке «Зеленовские озерки», которая входит в территорию опережающего развития, - рассказала Оксана Герасимова. – Также планируется представить проекты туристической направленности. Это те площадки, которые сегодня уже сформированы под приход отельеров для строительства гостиниц на территории Камчатского края. В настоящее время к этим площадкам подводится необходимая транспортная, энергетическая, коммунальная инфраструктура».

Руководитель агентства отметила, что в настоящее время инициаторами проектов ведётся подготовка презентаций и макетов. Информация о том, какие заявленные от Камчатки проекты прошли отбор и примут участие в Восточном экономическом форуме появится не раньше начала августа.  

Вместе с тем, вне зависимости от результатов отбора на Восточном экономическом форуме точно будет представлен масштабный комплексный проект территории опережающего развития «Камчатка».  

«Основным макетом станет комплексный проект ТОР «Камчатка». Он включает в себя несколько проектов. Это и строительство аэровокзала главного аэропорта края, строительство аэропорта для малой авиации, строительство тепличных комплексов, туристско-рекреационный кластер представлен площадками «Паратунка» и «Зеленовские озерки». То есть это один масштабный макет, который будет выполнен с применением совершенно новых уникальных технологий. Думаю, что наш стенд привлечёт внимание всех - и инвесторов, и других заинтересованных лиц», - сказала Оксана Герасимова.  

Напомним, что Восточный экономический форум – это международная коммуникационная площадка для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В прошлом году форум собрал более 2 тысяч участников, за 2 дня его работы было заключено более 80 соглашений и меморандумов на общую сумму более 1,3 трлн рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: инвестроекты  Камчатка  ВЭФ 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика