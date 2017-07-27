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Стратегическое соглашение о строительстве нового терминала в аэропорту Камчатки подпишут на ВЭФ
Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Он напомнил, что конкурсные процедуры по отбору инвестора завершатся в начале сентября.
«Это стратегически важный для Камчатки проект. Его реализация позволит не только повысить уровень обслуживания пассажиров в елизовском аэропорту, но и придаст мощный импульс развитию транспортной и туристической сфер региона. В течение двух лет была проведена масштабная работа по продвижению строительства международного терминала: организованы роуд-шоу, консультации с компаниями, имеющими опыт в сопровождении таких объектов, переговоры и встречи с потенциальными инвесторами, в том числе на территории аэропорта. Планируем, что на Восточном экономическом форуме мы завершим эту работу и подпишем соглашение с инвестором», - сказал Владимир Илюхин.
Конкурс был объявлен 3 июля текущего года. Организация конкурса по отбору инвестора для реализации инвестиционного проекта по строительству нового пассажирского терминала и иных объектов аэропортового комплекса международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) осуществляется Корпорацией развития Камчатского края. Вся необходимая документация для инвесторов размещена на сайте организации.
«Корпорация развития активно работает как с российскими, так и с иностранными компаниями. Информационные письма были разосланы потенциальным инвесторам из европейских и азиатских государств. Мы уже имеем обратную связь. Ряд зарубежных компаний высказали свою заинтересованность проектом. Сейчас они рассматривают возможность участия в конкурсе, изучают документацию», - рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края» Николай Пегин.
Напомним, что базовый аэропорт «Петропавловск-Камчатский» – единственный в крае, способный принимать воздушные суда с большой взлетной массой, обеспечивающий функционирование регулярных авиапассажирских перевозок всех видов: международных, межрегиональных и местных. Проект развития главных воздушных ворот Камчатки разработан по инициативе Правительства региона. Он предполагает строительство нового международного терминала, рассчитанного на обслуживание до 400 человек в час, а также других объектов аэропортовой инфраструктуры.
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