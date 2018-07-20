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01 Сентября 2016, 15:29 | Регион сегодня

На Камчатке стартует Неделя культуры и туризма

Со 2 по 11 сентября на Камчатке пройдет Неделя культуры и туризма, а также состоится первый Международный форум "Эколого-познавательный туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке".

В рамках Недели запланировано проведение различных фестивалей, творческих акций, выставок и обучающих семинаров. Об этом сообщил руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Геворк Шхиян.

«Неделя культуры и туризма – одно из главных событийных мероприятий на Камчатке. В этом году Неделя будет очень насыщенной - за несколько дней мы представим целую палитру ярких туристических и культурных событий, которые ежегодно привлекают на Камчатку сотни туристов. Для нас развитие внутреннего и въездного экологического туризма, безусловно, является одной из приоритетных задач», - сказал Геворк Шхиян.

В рамках Недели культуры и туризма состоится V фестиваль «Сохраним лососей вместе!». Заявки на участие в нем подали уже более 150 человек. Гости праздника, который пройдет на реке Большая в Усть-Большерецком районе, смогут поучаствовать в большой рыбалке на кижуча. На реке Микижа состоится традиционный фестиваль-конкурс авторской песни «Камчатская гитара-2016».

Коренные и малочисленные народы Севера покажут свои лучшие творческие номера на фестивале «Золотые родники», а краевой фестиваль «Мастера земли Уйкоаль» соберет камчатских ремесленников. Также в рамках Недели состоится обучающий семинар для представителей малого гостиничного бизнеса и пройдет выставка-ярмарка «Елизовская осень». Традиционно всех гостей и жителей края ждут на «Камчатском Арбате», а в этно-культурном центре «Пимчах» пройдет знаменитый танцевальный марафон «Алхалалалай».

Одним из главных событий Недели культуры и туризма на Камчатке станет Международный форум «Эколого-познавательный туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке». Для участия в нем съедутся представители туристического бизнеса из стран азиатско-тихоокеанского региона и дипломаты.

«Вопросы туризма и экологии для Камчатки – это очень актуальная тема. Особенно сейчас, когда стремительно увеличивается поток туристов, приезжающих на полуостров. И крайне важно соблюсти баланс – сделать так, чтобы турист получил качественный туристический продукт, но вместе с тем не был нанесен урон природе. Эти вопросы и станут главными на форуме, - отметил Геворк Шхиян. – Интерес к мероприятию у наших иностранных коллег очень большой. Для участия в форуме к нам приедет практически весь дальневосточный дипкорпус: это генеральные консулы Японии, США, Китая и Индии. Также мы ждем делегации из Гонконга и юга Китая. Уверен, что наша совместная работа будет интересной и продуктивной».

Также в рамках работы секций и круглых столов будут обсуждаться вопросы туристической инфраструктуры ООПТ, формирования привлекательных турпродуктов и их продвижения, развития познавательного туризма, взаимодействия бизнеса, этнокультуры и туризма. Кроме того, для участников форума запланированы промо- и пресс-туры.

Подведение итогов Международного форума по эколого-познавательному туризму состоится в визит-центре на Халактырском пляже. Там же впервые пройдет и торжественная церемония закрытия Недели культуры и туризма на Камчатке.

Подробную информацию о программе предстоящих мероприятий можно найти на странице туристического портала Камчатского края.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: туризм  экология 


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