Турпотенциал Дальнего Востока будет представлен на Неделе туризма в ДФО на Камчатке

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 01 Октября, 23:46 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65 р.
1 EUR 76 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кузбасс нацелился на восток
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2018

Регион сегодня
01.10 |
Владивосток Тигропрестольный объединил и приумножил число друзей заповедной кошки
01.10 |
Медведев освободил от должности замминистра Минвостокразвития России
01.10 |
Олег Кожемяко искренне поблагодарил всех, с кем работал на сахалинской земле
01.10 |
Олег Кожемяко поручил ускорить освоение 900 млн федеральных средств
01.10 |
Авиаперевозчик решил продолжить летать из Владивостока в Москву
статьи раздела
Регион сегодня
01 Октября 2018, 13:50
Авиаперевозчик решил продолжить летать из Владивостока в Москву Ранее компания планировала работать по этому направлению только в летний сезон. В настоящее время начались продажи авиабилетов по сниженным тарифам
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:41
Урожай на полях ВЭФ Делегация Хабаровского края на форуме была одной из самых представительных
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:35
Якутия бьет в одну точку Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:20
Камчатка: быть началом России Как театр начинается с вешалки, так Восточный экономический форум (ВЭФ) - с Улицы Дальнего Востока. В этом году - тем более: Улица открыла форум за два дня до начала деловой программы.
статьи раздела
Регион сегодня
28 Сентября 2018, 17:56
Владивосток вернул себе статус наиболее протестного города Кремль готов отдать власть в регионах более лояльной и системной ЛДПР, тогда как победы представителей КПРФ на губернаторских выборах по-прежнему сродни политическому "землетрясению"
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
01 Октября 2018, 11:23 | Регион сегодня |

Турпотенциал Дальнего Востока будет представлен на Неделе туризма в ДФО на Камчатке

Межрегиональная Дальневосточная выставка откроет свои двери для посетителей 4 октября

Мероприятие проводится в рамках Недели туризма в ДФО, организованной Министерством культуры РФ при поддержке Правительства Камчатского края и регионального центра поддержки экспорта, сообщили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.

«Межрегиональная выставка – это действительно масштабное событие в туристической отрасли Дальнего Востока. Прежде всего, потому что дает возможность жителям и гостям полуострова больше узнать о потенциале регионов ДФО. Современные реалии таковы, что дальневосточники знают сегодня больше об отдыхе в центральной части России или за границей, чем об уникальных туристических возможностях у себя на территории или у регионов-соседей. Выставка призвана восполнить этот пробел. Свое участие в мероприятии уже подтвердили 7 субъектов Дальнего Востока и Сибири», – рассказала руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.

Она отметила, что выставка будет разделена на две зоны: одна из них расположится в помещении выставочного центра, другая – на уличной площадке возле него.

Программа в закрытом павильоне включает в себя официальную часть: торжественное открытие Недели туризма в Дальневосточном федеральном округе и открытие Межрегиональной Дальневосточной выставки, знакомство с участниками мероприятия, выступления творческих коллективов. Для удобства посетителей экспозиция будет разделена на три площадки:

Площадка «Открой Дальний Восток – ее участниками станут туристские информационные центры, туроператоры дальневосточных регионов, в том числе Камчатского края. Они презентует потенциал своих регионов.

Участниками площадки «Этнотуризм» станут представители этнических деревень, национальные ансамбли, мастера прикладного творчества Камчатского края, экскурсоводы. Они продемонстрируют изделия из дерева и кости, расскажут о традициях и обычаях коренных народов, проведут мастер-классы.

На площадке «Открытый мир» специалисты интернет-портала государственных услуг помогут зарегистрироваться на портале государственных услуг, оформить заявление на заграничный паспорт, а также получить разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий за 10 минут. Менеджеры туроператора «Пегас Туристик» представят на выбор «горящие» путевки по всему миру, помогут выбрать отель, а также на месте забронируют путевку. Специалисты авиакомпании «Аэрофлот» расскажут о субсидированных авиабилетах, а также о специальных бонусных программах.

Не менее интересной будет программа уличной площадки выставки. Эта часть экспозиции пройдет под названием «Курс на развитие экспорта: туризм, как точка роста».

    «Туризм, как экспорт услуг – это одно из самых перспективных направлений экономики Камчатки. Вместе с тем, развивая этот рынок для иностранных туристов, мы расширяем возможности отдыха на полуострове для всех. Выставка продемонстрирует разнообразные виды туристических услуг, которые оказывают камчатские туроператоры. Она будет в равной степени интересна и жителям, и гостям края», - сказала руководитель центра поддержки экспорта Юлия Романюк.

На выставке планируется представить специализированную технику, без которой большинство туров не могут состояться – это вертолет компании «Витязь-Аэро», высокопроходимые машины, внедорожники, квадроциклы. Также для посетителей будут работать павильоны, в которых можно узнать об активном отдыхе на Камчатке (серфинг, прогулки на сапах, дайвинг), гостиницах и туроператорах. В павильоне «Камчатка - на память!» можно будет приобрести сувениры, среди которых значки, брелоки и даже модная одежда.

Межрегиональная дальневосточная выставка пройдет 4 октября с 14:00 до 19:00 в новом выставочном центре в микрорайоне «Северо-Восток» Петропавловска-Камчатского по адресу: Северо-Восточное шоссе, 27.

Напомним, Неделя туризма в ДФО пройдет на Камчатке с 1 по 7 октября. В деловую программу форума войдут пленарное заседание, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, а также межрегиональная дальневосточная выставка. Свое участие в мероприятии уже подтвердили более 50 человек. Это, в том числе, руководители и специалисты государственных, региональных и муниципальных органов власти в сфере туризма России, представители общероссийских и региональных туристских информационных центров, отраслевые учебные заведения, эксперты и представители турбизнеса.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: туризм 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
28 Сентября 2018, 17:11
Бриллианты "Сделано в Приморье" Резидент Свободного порта продолжает наращивать инвестиции в огранку алмазов в Приморье
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
03 Сентября 2018, 13:47
Бизнес Приморья опирается на Гарантийный фонд Благодаря поддержке Фонда в регионе реализуется ряд проектов
статьи раздела
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика