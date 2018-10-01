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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 01 Октября, 23:46 |
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Турпотенциал Дальнего Востока будет представлен на Неделе туризма в ДФО на Камчатке
Мероприятие проводится в рамках Недели туризма в ДФО, организованной Министерством культуры РФ при поддержке Правительства Камчатского края и регионального центра поддержки экспорта, сообщили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.
«Межрегиональная выставка – это действительно масштабное событие в туристической отрасли Дальнего Востока. Прежде всего, потому что дает возможность жителям и гостям полуострова больше узнать о потенциале регионов ДФО. Современные реалии таковы, что дальневосточники знают сегодня больше об отдыхе в центральной части России или за границей, чем об уникальных туристических возможностях у себя на территории или у регионов-соседей. Выставка призвана восполнить этот пробел. Свое участие в мероприятии уже подтвердили 7 субъектов Дальнего Востока и Сибири», – рассказала руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.
Она отметила, что выставка будет разделена на две зоны: одна из них расположится в помещении выставочного центра, другая – на уличной площадке возле него.
Программа в закрытом павильоне включает в себя официальную часть: торжественное открытие Недели туризма в Дальневосточном федеральном округе и открытие Межрегиональной Дальневосточной выставки, знакомство с участниками мероприятия, выступления творческих коллективов. Для удобства посетителей экспозиция будет разделена на три площадки:
Площадка «Открой Дальний Восток – ее участниками станут туристские информационные центры, туроператоры дальневосточных регионов, в том числе Камчатского края. Они презентует потенциал своих регионов.
Участниками площадки «Этнотуризм» станут представители этнических деревень, национальные ансамбли, мастера прикладного творчества Камчатского края, экскурсоводы. Они продемонстрируют изделия из дерева и кости, расскажут о традициях и обычаях коренных народов, проведут мастер-классы.
На площадке «Открытый мир» специалисты интернет-портала государственных услуг помогут зарегистрироваться на портале государственных услуг, оформить заявление на заграничный паспорт, а также получить разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий за 10 минут. Менеджеры туроператора «Пегас Туристик» представят на выбор «горящие» путевки по всему миру, помогут выбрать отель, а также на месте забронируют путевку. Специалисты авиакомпании «Аэрофлот» расскажут о субсидированных авиабилетах, а также о специальных бонусных программах.
Не менее интересной будет программа уличной площадки выставки. Эта часть экспозиции пройдет под названием «Курс на развитие экспорта: туризм, как точка роста».
«Туризм, как экспорт услуг – это одно из самых перспективных направлений экономики Камчатки. Вместе с тем, развивая этот рынок для иностранных туристов, мы расширяем возможности отдыха на полуострове для всех. Выставка продемонстрирует разнообразные виды туристических услуг, которые оказывают камчатские туроператоры. Она будет в равной степени интересна и жителям, и гостям края», - сказала руководитель центра поддержки экспорта Юлия Романюк.
На выставке планируется представить специализированную технику, без которой большинство туров не могут состояться – это вертолет компании «Витязь-Аэро», высокопроходимые машины, внедорожники, квадроциклы. Также для посетителей будут работать павильоны, в которых можно узнать об активном отдыхе на Камчатке (серфинг, прогулки на сапах, дайвинг), гостиницах и туроператорах. В павильоне «Камчатка - на память!» можно будет приобрести сувениры, среди которых значки, брелоки и даже модная одежда.
Межрегиональная дальневосточная выставка пройдет 4 октября с 14:00 до 19:00 в новом выставочном центре в микрорайоне «Северо-Восток» Петропавловска-Камчатского по адресу: Северо-Восточное шоссе, 27.
Напомним, Неделя туризма в ДФО пройдет на Камчатке с 1 по 7 октября. В деловую программу форума войдут пленарное заседание, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, а также межрегиональная дальневосточная выставка. Свое участие в мероприятии уже подтвердили более 50 человек. Это, в том числе, руководители и специалисты государственных, региональных и муниципальных органов власти в сфере туризма России, представители общероссийских и региональных туристских информационных центров, отраслевые учебные заведения, эксперты и представители турбизнеса.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Турпотенциал Дальнего Востока будет представлен на Неделе туризма в ДФО на Камчатке
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