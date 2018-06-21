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Режим Свободного порта Владивосток на Камчатке будет расширен
Режим Свободного порта Владивосток на Камчатке будет распространён ещё на два муниципальных образования - город Елизово и Пионерское сельское поселение. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, комментируя итоги совещания, которое провёл на полуострове министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Глава региона отметил, что в настоящее время режим Свободного порта на Камчатке находится в активной работе. Готовность стать его резидентами подтвердили 11 инвесторов, сумма заявленных вложений – более 20 млрд рублей, сообщили журналу "Дальний Восток" в Правительстве Камчатского края.
«Для того, чтобы режим Свободного порта заработал в полную силу, нам необходимо было расширить его границы, распространить действие механизмов и на Елизовское городское поселение, в связи с тем, что главный аэропорт края находится именно там. Но сегодня мы пошли еще дальше – мы предложили включить в этот перечень Пионерское сельское поселение, чтобы строящаяся краевая больница также вошла в состав резидентов Свободного порта. И мы нашли поддержку Минвостокразвития в этом вопросе», - сказал Владимир Илюхин.
Министр поддержал инициативу Правительства Камчатского края по расширению режима Свободного порта Владивосток на территории других муниципальных образований региона, где реализуются важные для развития полуострова инвестиционные проекты.
«Сегодня Камчатский край – это первый регион Дальнего Востока, который дальше всего продвинулся по привлечению медицины международного уровня. Та работа, которая проводится с Республикой Корея по созданию медицинского центра здесь, является очень правильной. Мы её полностью поддерживаем. Более того, в законах о ТОРах, Свободном порте Владивосток, есть прямая норма – о том, что для международных медицинских организаций могут делаться изъятия из общих правил, которые позволяют по лучшим международным стандартам работать таким организациям. Сегодня Камчатка дальше всех продвинулась в этом направлении. Мы готовы помогать краю, правительству региона и довести до практики, чтобы эта медицина международного уровня была на территории края доступной жителям Камчатки», - сказал Александр Галушка.
Меморандум о намерениях сотрудничества между Правительством Камчатского края и Институтом развития индустрии здравоохранения Республики Корея в сфере здравоохранения был подписан 3 сентября в рамках Восточного экономического форума - 2016 во Владивостоке. Со стороны Камчатского края меморандум подписал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Со стороны Республики Корея под документом поставил свою подпись Президент института развития индустрии здравоохранения Республики Корея Ли Ёнг Чан.
«Могу напомнить только слова Президента РФ, который в ходе Восточного экономического форума предложил расширять практику применения Свободного порта на другие муниципальные образования. Это прямое поручение даже не Правительству РФ, а Минвостокразвития. Сегодняшнее совещание это работа на ту задачу, которую поставил президент. По Елизовскому району уже все более ли менее очевидно. По Пионерскому – необходимо представить более подробное обоснование. Уверен, что до 1 декабря эта работа будет выполнена», - сказал глава Минвостокразвития.
Напомним, поправки в ФЗ «О Свободном порте Владивосток», согласно которым режим Свободного порта распространен на территорию Петропавловска-Камчатского, был принят Госдумой РФ 24 июня 2016 года. В крае уже внедрён механизм льготного налогообложения для резидентов Свободного порта. За счёт льгот по налогу на имущество перечень преференций на Камчатке шире, чем тот, что определён федеральным законом. Льготные условия для резидентов Свободного порта в крае соответствуют тем, что приняты для резидентов ТОР «Камчатка»: налог на прибыль - 5% в течение первых пяти налоговых периодов, 10% в течение последующих пяти. Налог на имущество в первые пять лет обнулен.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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