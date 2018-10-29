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Четверг| 01 Ноября, 16:53 |
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Первый гастрофестиваль "ПапоротнИКРАб" пройдет на Камчатке
Гастрофестиваль "ПапоротнИКРАб" пройдет в Камчатском выставочном центре в микрорайоне "Северо-восток" Петропавловска-Камчатского 3 ноября, завершая собой серию социальных ярмарок товаропроизводителей Камчатки. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.
В тематической зоне «готовим с умом» будет организован кулинарный бук-кроссинг и обмен рецептами. Во время проведения фестиваля будет работать фуд-корт, "вкусные" арт-объекты и фотозоны, а ведущие артисты Камчатки порадуют гостей фестиваля своими выступлениями.
На ярмарках «Дары Полуострова» и «Меридиан 160», которые предварят фестиваль и пройдут в выставочном центре 1 и 2 ноября, будут представлены ведущие товаропроизводители края.
«Личные подсобные и дачные хозяйства представят широкий ассортимент продукции, произведенной и выращенной в Камчатском крае. Это свежие овощи, мясная, рыбная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия. Также гостям будут представлены новинки от камчатских производителей. Гости выставок смогут не только оценить разнообразие производимых в Камчатском крае товаров продовольственной группы и продегустировать представленную продукцию, но и совершить предпраздничные покупки по специальным, выгодным ценам на основные группы товаров», – рассказали в министерстве.
Для удобства горожан с 1 по 3 ноября каждые полчаса от ТЦ Планета до выставочного центра будут курсировать бесплатные автобусы.
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