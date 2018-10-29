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Четверг| 01 Ноября, 16:53 |
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Самый редкий кит зарегистрирован в акватории заповедника "Командорский" на Камчатке
В охраняемой акватории заповедника «Командорский» зарегистрирован японский кит. За последнюю неделю научные сотрудники встретили три разных особи самого редкого представителя крупных китообразных.
Японский кит внесен в международную Красную книгу как исчезающий вид. Это эндемик Северной Пацифики. По разным оценкам специалистов всего насчитывается от 500 до 900 особей. Из них в российском фотокаталоге 2017 года зарегистрировано 17 китов, четверо из которых были зарегистрированы в заповеднике «Командорский» в 2012-2013 годах. Теперь фотоидентификационный номер получили еще 3 японских кита.
Биология японского кита исследована крайне плохо, например, до сих пор не известны места его размножения, а пути миграции мало изучены. Считается, что, животные держатся как поодиночке, так и небольшими группами, в то время как все три встреченные особи кормились в разных скоплениях горбатых китов. «Последний раз при работе в море мы наблюдали японских китов в 2013 году. Тогда животные передвигались в паре. Такие межвидовые ассоциации мы встречаем впервые. По-видимому, таким способом животные повышают эффективность добычи еды. Действуя в паре им проще находить скопления зоопланктона», - рассказал заместитель директора заповедника «Командорский» по науке Евгений Мамаев.
Заповедник «Командорский» - самый большой морской заповедник страны. Помимо всех островов Командорского архипелага в его состав входит 30-мильная акватория. Защищенная от рыболовного промысла акватория служит местом нагула для 21 вида китообразных.
Острова расположены на пути миграции китов.
Официальный сайт заповедника «Командорский»
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