Проект развития главного аэропорта Камчатки представлен на форуме "Транспорт России" в Москве

Инвестиционному проекту Камчатки будет уделено около половины стенда Центра стратегических разработок в гражданской авиации. Помимо информационных материалов, в экспозиции будет представлен детальный макет нового международного терминала, сообщили "Дальенвосточному капиталу" в Правительстве Камчаского края.
Напомним, проект развития главных воздушных ворот Камчатки разработан по инициативе Правительства региона. Проект предполагает строительство нового международного терминала площадью более 24 тысяч квадратных метров, оборудование привокзальной площади, строительство новых и модернизацию существующих объектов служебно-технической территории аэропорта. Стоимость строительства первой очереди аэровокзального комплекса составляет 3,1 млрд рублей. Конкурс по выбору инвестора будет объявлен в середине декабря.
Досье "Дальневосточного капитала": Международный форум и выставка «Транспорт России» ежегодно проводится Министерством транспорта РФ при участии представителей Правительства РФ и руководителей крупнейших российских и зарубежных транспортных предприятий. Форум является площадкой для обсуждения перспектив развития транспорта России и подписания стратегически важных документов.