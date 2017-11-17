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Опытнейший каюр из Москвы подал заявку на участие в гонке "Берингия 2018"
Четыре каюра на данный момент официально заявили о своём участии в «Берингии 2018». Трое из подавших документы станут дебютантами традиционной камчатской экстремальной гонки на собачьих упряжках. Два заявившихся спортсмена представляют другие регионы России. Об этом сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению «Берингии».
«Первая заявка пришла из Усть-Камчатского района от Виталия Тишкина. Гонка 2018 года станет пятой в его спортивной карьере. Впервые, как волонтер, он прошел "Берингию" в 2014 году. Тогда Виталий помогал деду, каюру Валентину Гавриловичу Солодикову. А в 2015 году спортсмен вышел на старт уже каюром. Вторая заявка также пришла из Усть-Камчатска от Семёна Адуканова. У двадцатилетнего спортсмена есть опыт участия в соревнованиях по ездовому спорту: в 2017 году прошел "Казачий путь", а ранее принимал участие в "Рождественской гонке" и в "Дюлине". Но в марафонских гонках у Семёна Адуканова дебют», - рассказали в оргкомитете.
О желании принять участие в «Берингии» заявил чукотский каюр Тимофей Гынунтегин. Спортсмену 23 года, он неоднократный участник американских гонок, в том числе и «Юкон Квест 300».
Четвертая заявка пришла из Москвы от Вячеслава Демченко, опытнейшего каюра, который неоднократно участвовал в гонках «Северная надежда», «Калевала», «Волга Квест» и финской «Истпойнт».
Напомним, в 2018 году маршрут «Берингии» пройдет от села Мильково Камчатского края до поселка Марково Чукотского автономного округа. Участникам гонки предстоит пройти рекордную дистанцию – свыше 2000 километров. Торжественное открытие «Берингии 2018» и гонка-пролог пройдут на биатлонном комплексе им. Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском 3 марта. Праздничные мероприятия, посвящённые старту основной гонки, состоятся в селе Мильково 10 марта, а 11-го числа, там же, состоится технический старт «Берингии».
Подать заявки на участие в «Берингии 2018» каюры могут в срок до 1 февраля по адресу: Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1. Телефон: 8 (4152) 42-53-06, факс 8 (4152) 42-50-43, эл. адрес: ShlykovaNV@kamgov.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8-961-962-6161. Положение о проведении гонки опубликовано на сайте.
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