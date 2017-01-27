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Пятница| 03 Февраля, 16:46 |
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Крупный морской логистический центр будет создан на Камчатке в рамках режима Свободного порта
Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь.
Компания «Терминал Сероглазка» стала вторым официальным резидентом Свободного порта Владивосток (СПВ) в Камчатском крае. Соответствующее инвестиционное соглашение накануне заключено между обществом с ограниченной ответственностью и Корпорацией развития Дальнего Востока.
Реализация проекта направлена на удовлетворение потребностей предприятий рыбопромышленного комплекса Камчатки и Дальнего Востока в комплексном обслуживании рыбопромысловых судов во время стоянки в порту и в рефрижераторных перевозках готовой рыбной продукции на экспорт, минуя перевалку в портах Южной Кореи, Китая и Владивостока.
«Проект компании «Терминал Сероглазка» - это классический пример вложения частных инвестиций в экономику Камчатского края. Средства инициатор направляет на создание крупного логистического центра в столице региона с ориентиром на развитие Северного морского пути. Данный проект уже находится в стадии реализации - идёт строительство и реконструкция причальных сооружений, холодильных и складских мощностей. В этом году компания планирует отправить первое судно с камчатской рыбопродукцией по СМП. Надеемся, что у инициатора проекта всё получится», - сказал заместитель Председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь.
Он подчеркнул, что Правительство Камчатского края в свою очередь готово оказывать всю возможную поддержку резидентам Свободного порта, в том числе проектам в такой стратегически важной отрасли региона, как рыбная промышленность.
Как сообщили в Агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края, в рамках проекта ООО «Терминал Сероглазка» в Петропавловске-Камчатском будет создан холодильный комплекс проектной ёмкостью 15 000 тонн, построены причальные сооружения, ремонтные цеха для межрейсового обслуживания промыслового флота, рефрижераторные площадки и складской комплекс. Объём инвестиций на проведение данных мероприятий, согласно бизнес-плану, составляет около 876 млн рублей. Проект будет реализован поэтапно.
«Решение поставленных задач позволит увеличить объем перевалки в собственном порту компании до 800 тысяч тонн в год, создать крупный морской рефрижераторный терминал на восточном побережье России и наладить прямые поставки грузов в порты Азии, Европы, США Северным морским путем», - отметили в Агентстве.
Там добавили, что уже сейчас компания занимается обслуживанием рыбодобывающих предприятий, в том числе: снабжением и бункеровкой судов, обработкой, хранением, отправкой и перевозкой грузов.
Поправки в ФЗ «О Свободном порте Владивосток», разработанные Министерством РФ по развитию Дальнего Востока по поручению Президента РФ, приняты Государственной Думой 24 июня. Данные изменения расширили режим Свободного порта на порты Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области и Чукотского автономного округа. В настоящее время официальными резидентами СПВ являются две компании с общим объёмом инвестиций более 1,5 млрд рублей. Ещё 8 проектов находятся в стадии подписания соглашения с АО «Корпорации развития Дальнего Востока».
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