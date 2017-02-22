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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 02 Марта, 21:25 |
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Камчатка вошла в десятку российских регионов с наиболее благоприятной ситуацией в основных секторах экономики
Эксперты проанализировали ситуацию в субъектах по итогам 2016 годам по пяти направлениям - сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля и платные услуги.
Камчатский край занял 6 место в рейтинге успешных регионов и показал лучший результат по Дальнему Востоку.
«На Камчатке в прошлом году положительные темпы роста наблюдались в 4 из 5 рассмотренных секторов экономики. Так, рост промышленного производства мы во многом связываем с активной работой добывающих компаний, в частности горно-обогатительного комбината на месторождении Аметистовое и компании «Геотехнология» на месторождении Шануч. Отмечен рост в сельском хозяйстве, по нашим данным он составил более 12 %, строительная отрасль в крае также сохраняет положительный тренд, растут объёмы количества услуг, предоставляемых населению. Что касается розничной торговли – единственный показатель из пяти, где мы видим спад – то это общероссийская тенденция. Сегодня в 76 из 85 регионов страны складывается такая ситуация. Это связано с изменением конъюнктуры рынка, снижением покупательской способности россиян и другим объективным причинам», - прокомментировал результаты рейтинга министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелёв.
Исследователи отмечают, что улучшение показателей в 4 или 5 секторах экономики наблюдались в 14 российских регионах. В среднем по стране падение наблюдалось в 3 из 5 рассматриваемых показателей. Из дальневосточных регионов в десятку также попала Магаданская область.
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