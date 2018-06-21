|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 01 Июля, 20:11 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Камчатке стартовала лососевая путина
Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Камчатского края – министр рыбного хозяйства Владимир Галицын.
По его словам, с 1 июня рыбалка открыта в Усть-Камчатском, Алеутском, Олюторском районах и в Кроноцком заливе. Кроме того, вылавливать раннюю нерку и кету разрешено на западном побережье Тигильского района, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Камчатского края.
«Всего за период путины планируется добыть порядка 154 тысяч тонн рыбы, в том числе на востоке – около 92 тысяч тонн. Сейчас основной промысел открывается в Усть-Камчатском районе. Общий объём к вылову там предполагается порядка 22 тысяч тонн, в том числе 11 тысяч тонн нерки. Скоро начнёт рыбачить Карагинская подзона, где планируется добыть около 69 тысяч тонн, 52 тысячи тонн из них это горбуша. Напомню, что по практике прошлых лет основной вылов на восточном побережье начинается уже с 10-15 июня», - сказал Владимир Галицын.
Министр подчеркнул, что с 1 июня на всей территории Камчатки также открывается любительская и спортивная рыбалка удебными орудиями лова.
«По восточной Камчатке у нас открыты все водные объекты за исключением Авачинской губы и реки Паратунка. Они открываются с 7 июля. Отмечу, что также будет организован любительский и спортивный лов удебными орудиями лова в отношении чавычи и нерки на участке Севвострыбвода № 766 на реке Авача. В прошлом году, напомню, там был введён запрет. В этом году мы попросили коллег открыть этот участок любительского и спортивного рыболовства, учитывая востребованность этого объекта у жителей Петропавловска-Камчатского и Елизова», - сказал Владимир Галицын.
Добавим, что на западном побережье Камчатки основная путина стартует в середине июля. Там планируется добыть порядка 62 тысяч тонн рыбы.
В период лососёвой путины 2015 года камчатские рыбаки выловили более 192 тысяч тонн, что на 50 тысяч тонн больше по сравнению с результатами аналогичной путины 2014 года. Всего же по итогам прошлого года на Камчатке было добыто около 1 миллиона тонн водных биоресурсов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
- Бизнес Камчатки получил 30 наград конкурса "Всероссийская марка. Знак качества XXI века"
- На Камчатке вырос объём производства мясной и молочной продукции
- Первая партия бутилированной артезианской воды из Камчатского края отправлена в Китай
- На верфях Приморья ведется строительство двух барж для Камчатки
- На Камчатке созданы туристско-рекреационный и агропромышленный кластеры
- На Камчатке официально стартовала лососёвая путина
- Резидентам ТОР "Камчатка" выдано 400 гектаров земли
- Ученые прогнозируют рекордный объём промысла тихоокеанских лососей на Камчатке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.