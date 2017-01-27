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Пятница| 03 Февраля, 16:46 |
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На Камчатке сорвано строительство и реконструкция сразу нескольких взлётно-посадочных полос
Об этом, подводя итог совещания о развитии аэродромной сети в крае, сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
«Я хочу подчеркнуть, что строительство и реконструкция взлётно-посадочных полос будут, конечно, проводиться не «Спецстроем». Будут выбираться новые подрядчики, все эти контракты надо расторгать. Мы выйдем с предложением изменить Постановление Правительства в части определения подрядчика. Росавиация будет подбирать новых подрядчиков и отвечать вместе с ними за результат», - сказал Юрий Трутнев.
По его словам, в обязательном порядке будет проведена тщательная проверка освоения «Спецстроем» бюджетных средств, выделенных на модернизацию аэропортов.
«Вы знаете, что принято решение о расформировании «Спецстроя». К сожалению, эта организация не смогла работать так, как это необходимо. Но нам сейчас надо из этой ситуации выйти. То есть нам надо сделать так, чтобы всё-таки взлётно-посадочные полосы были построены. Поэтому, по сути дела, нам сейчас надо сделать такой баланс разделительный незавершённого строительства, надо чтобы «Спецстрой» отчитался по всему проведённому объёму работ, вернул ту часть аванса, на которую работы не проведены, собрать все эти деньги в кучу, потому что по бюджетному законодательству, они вообще-то сразу уходят в резервный фонд. Я буду просить Председателя Правительства Российской Федерации, чтобы эти деньги консолидировать и вернуть обратно на Дальний Восток для строительства полос. То есть работа достаточно большая, она требует такой тщательной сверки, «рубль в рубль», нам надо разобраться по всем бюджетным средствам, которые ушли на строительство. Там, где не будет внятных объяснений, будут уголовные дела, и после этого мы должны добиться того, чтобы были построены взлётно-посадочные полосы», - подчеркнул Юрий Трутнев.
По причине невыполнения «Спецстроем» необходимого объёма работ, на Камчатке сорвано строительство и реконструкция сразу нескольких взлётно-посадочных полос. Наиболее острая ситуация сложилась в посёлке Оссора, где из-за разобранной полосы аэропорт не принимает самолёты уже около года.
«Действительно, у нас очень большие трудности на северных направлениях. В узловом аэропорту на западном побережье, в Оссоре, были начаты работы, взлетно-посадочную полосу разобрали, её нет, работы никакие не выполнены. Мы вынуждены пассажиров возить через другие населенные пункты. Это удорожание для нашего бюджета, ведь у нас предусмотрено субсидирование полётов, это трудности для пассажиров», - отметил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Глава региона подчеркнул, что пока решается вопрос со сменой подрядчика, доставка пассажиров в ряд северных сел налажена по временной схеме.
«Я Юрию Петровичу признателен, что мы такой разговор провели. Полторы недели назад мы с главой Росавиации Александром Васильевичем Нерадько проводили совещание в Министерстве обороны по этому вопросу, чтобы понять, что с этим делать. У нас сегодня 13 таких проблемных мест, в том числе аэропорт Елизово. Несмотря на то, что основные работы там завершены, аэропорт функционирует, там есть еще работы, которые необходимо будет выполнить в летний период. Пришли к выводу, что все контракты надо расторгать, с тем, чтобы консолидировать все средства и работы выполнить. Думаю, что в течение года только ситуация прояснится и конкурсы будут отыграны. Весь этот период будем искать какие-то варианты, чтобы уменьшить дискомфорт наших пассажиров, которые летают на север силами нашей авиакомпании. Другого пути нет. Хочу камчатцам, которые живут на севере сказать, что придется набраться терпения, мы всё равно эту проблему решим, полосы и аэропорты будут построены», - сказал Владимир Илюхин.
Напомним, работы по модернизации аэропортов местных авиалиний проводятся в рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Заказчиком работ выступает Росавиация, генеральный подрядчик - «Спецстрой России». В работе в настоящее время находятся 3 объекта – аэропорты Паланы, Оссоры и Никольского. По всем допущено существенное отставание от графика. К реализации на Камчатке запланированы ещё 7 проектов по модернизации аэропортов местных авиалиний - в сёлах Тиличики, Тигиль, Озерная, Усть-Камчатск, Усть-Хайрюзово, Пахачи и Соболево.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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