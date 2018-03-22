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Вторник| 03 Апреля, 13:12 |
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На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
Об этом сообщили в министерстве спорта Камчатского края. Cоревнования состоялись на минувших выходных на лыжной базе «Лесная».
«В спортивном состязании приняли участие более 100 камчатских спортсменов в возрасте от 15 лет и старше. Отметим, что сложные метеоусловия не помешали проведению соревнований, поддержать своих родных и близких пришли около 150 человек. Спортсмены преодолевали дистанции классическим стилем, а также приняли участие в спринтерской гонке-прологе, по итогам которого были сформированы полуфинальные и финальные забеги», - сказали в министерстве.
По итогам заездов победителями и призёрами в своих возрастных категориях стали Елизавета Еремеева, Кристина Сафронова, Софья Заикина, Семён Зайцев, Захар Медяник, Роман Шерский, Валерия Андреева, Юлия Огаркова, Татьяна Дёмина, Вероника Степанова, Маргарита Савичева, Евгения Толмачёва, Константин Игнатьев, Никита Бережненко, Андрей Андруцкий, Александр Федюкин, Павел Агинь, Рустам Волков, Милена Шаповал, Дарья Чернова, Никита Глухов, Вячеслав Коновалов, Дмитрий Протасов, Валерия Андреева, Николай Абакумов, Данила Смоляков.
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