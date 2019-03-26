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Госдолг Камчатки сократился на более чем полмиллиарда рублей
По данным Министерства финансов РФ, госдолг отсутствует только у Севастополя и Сахалинской области. Камчатский край занял 13 место. Наибольший размер долга у Красноярского и Краснодарского краев, а также Московской области, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
"На протяжении последних лет Правительство края ведет планомерную работу по сдерживанию государственного долга и сокращению его размера. Так, в 2018 году были закрыты кредиты на общую сумму 1,39 миллиарда рублей. Большая часть оставшегося государственного долга – это обязательства по соглашению, заключенному еще в 2005 году, подписанному администрацией Камчатской области и Минфином России", – объяснил губернатор Владимир Илюхин.
В соответствии с этим документом, субъект взял на себя обязательства по погашению займа АО "Геотерм" на строительство Мутновской геотермальной электростанции.
"Ежегодный возврат задолженности и процентов за рассрочку осуществляется из краевого бюджета по мере поступления в него средств от АО "Геотерм", то есть фактически краевая казна является посредником в погашении займа, краевые средства на эти цели не расходуются", – отметил министр финансов Камчатского края Сергей Течко.
Вместе с тем, Владимир Илюхин добавил, что, несмотря на работу по сокращению госдолга, социальные обязательства бюджета субъекта не уменьшались и не будут уменьшаться. Все меры поддержки населения Камчатки будут сохранены в полном объеме.
На 1 января 2018 года размер государственного долга Камчатского края составлял 4,572 миллиарда рублей, на 1 января 2019 года показатель снизился до 4,048 миллиарда рублей.
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