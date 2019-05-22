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Камчатское морское пароходство начинает поставки угля в Магадан
Теперь камчатское предприятие поставляет топливо в два отдаленных региона Дальнего Востока: Камчатский край и Магаданскую область, сообщил вице-президент компании Валентин Нитченко.
«Теплоходы КМП доставят в Магадан 250 тысяч тонн высококалорийного каменного угля марки «Д» из Саяно-Партизанского месторождения в Красноярском
крае, - рассказал Валентин Нитченко. – Как известно, п орт Магадан находится в замерзающей бухте Нагаева. В этом районе Охотского моря средняя
продолжительность ледового периода 200 дней, навигация открыта с конца мая по ноябрь. И нам необходимо обеспечить своевременную поставку угля до конца
навигационного периода».
Напомним, что с 2017 года «Камчатское морское пароходство» осуществляет своевременную поставку каменного угля для энергетических
предприятий и котельных Камчатского края, в том числе, в самые отдаленные районы – Пенжинский и Алеутский. Пароходство осуществляет не только морскую
перевозку угля, но и работу с угольными разрезами, транспортировку топлива по железной дороге до порта перевалки, а также доставку до портпунктов, сообщили журналу "Дальневосточный увпитал" в пресс-службе ООО «Камчатское морское пароходство»
На сегодняшний день ООО «Камчатское морское пароходство» владеет 7 теплоходами и сухогрузами общим дедвейтом более 85 тысяч тонн. Недавно флот
компании пополнился самым крупным на Камчатке универсальным сухогрузом «Олег Таволжанский» ледового класса Л1, который может проводить уникальные грузовые
операции в рейдовых условиях.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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