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03 Июля 2017, 11:44 | Регион сегодня

Власти Камчатки предлагают упростить процедуру вхождения инвесторов в проекты ТОР и СПВ

Упростить процедуру заключения соглашений с резидентами ТОР и Свободного порта Владивосток предложил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Глава региона считает, что часть полномочий и процедур, которые в настоящее время осуществляет "Корпорация развития Дальнего Востока", необходимо передать на региональный уровень.

Об этом он заявил на совместном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока в Хабаровске, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатской области.

В своем докладе глава региона обратил внимание участников заседания на проблемы, связанные с обязательными процедурами при реализации проектов резидентов ТОР и Свободного порта. Он подчеркнул, что на сегодня в рамках ТОР «Камчатка» зарегистрирован 21 резидент с объемом инвестиций более 13 млрд рублей, в рамках Свободного порта Владивосток -  12 резидентов с объемом инвестиций 3,5 млрд. На рассмотрении заявок и подписании соглашений с «Корпорацией развития Дальнего Востока» находятся еще 28 проектов в рамках ТОР и 14 проектов по Свободному порту. Среди частых причин, которые мешают быстрому рассмотрению заявок - отсутствие регистрации юридического лица или ИП в границах ТОР. Для заявителей, не имеющих такой регистрации, на территориях соответствующих муниципалитетов предусмотрены отдельные адреса, по которым они могли бы зарегистрироваться до создания собственных объектов.

«В Петропавловске-Камчатском такое согласие на регистрацию дает муниципалитет, и проблемных вопросов по данной территории мы не имеем. В свою очередь, по Елизовскому району, в границах которого расположены основные площадки ТОР «Камчатка», согласие на регистрацию по общим адресам дает «Корпорация развития Дальнего Востока». И здесь возникает коллизия: «КРДВ» не может дать согласия в налоговые органы для регистрации по данным адресам, пока не получит заявку от потенциального резидента, но при этом априори при рассмотрении этой заявки, инвестор получит отказ, так как не представил документы о регистрации в границах ТОР. Таким образом, его заявка рассматривается дважды: один раз с отказом в отсутствии регистрации в границах ТОР, второй раз после того, как соответствующий документ будет направлен. При этом, нет гарантий, что при повторном рассмотрении новых замечаний, к примеру, по бизнес-планам, не будет», - отметил Владимир Илюхин.

В числе проблемных вопросов глава региона также отметил трудности с предоставлением земельных участков в границах ТОР. Для этого потенциальному резиденту приходится  пройти 5 этапов: «КРДВ» подает заявку в муниципалитет за арендой земли; муниципалитет разрабатывает договор аренды, направляет его в «КРДВ» во Владивосток на согласование; подписанный «КРДВ» договор направляется обратно в муниципалитет, который сдает его на регистрацию в Россреестр; после регистрации договора аренды проект договора субаренды «КРДВ» направляет резиденту; резидент подписывает договор субаренды и за свой счет сдает его в Россреестр.

«При этом все вышеуказанные процессы проходят посредством почтовых отправлений, и в случае разногласий по условиям проектов договоров эта процедура может вылиться в 5-месячный срок, как это получилось, например, с нашим резидентом – ООО «Город 415». Одним из возможных решений может стать передача части полномочий по рассмотрению и утверждению заявок, подписанию соглашений с резидентами, предоставлению земельных участков резидентам дочернему обществу «КРДВ» в крае – «Управляющей компании ТОР «Камчатка»», - сказал глава региона.

Комментируя итоги заседания коллегии Владимир Илюхин сообщил, что в Минвостокразвития РФ поддержали инициативу Камчатского края.

«Корпорация развития Дальнего Востока» сегодня выполняет большой объем работы, но, учитывая, что организация находится во Владивостоке, есть трудности с взаимодействием. Я сторонник того, чтобы упростить по максимуму вхождение инвестора, оформление статуса резидента ТОР и СПВ, регистрацию необходимых документов. В своем докладе я говорил - 28 заявок на тор и 14 на СПВ на рассмотрении.  Хотелось бы, чтобы никто не ушел за время оформления документов,  не отказался от реализации проекта, из-за длительных сроков. Будем максимально содействовать пересмотру сроков и упрощению самой процедуры, - сказал Владимир Илюхин. - Управляющая компания ТОР "Камчатка", работающая в регионе, удовлетворяет всем требованиям и в ближайшее время «КРДВ» даст свое согласие. Минвостокразвития в целом поддерживает это предложение, думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет положительно решен».

Глава региона отметил, что проблемных вопросов в реализации инвестиционных проектов на Камчатке не мало, вместе с тем, во взаимодействии с Минвостокразвития России, «КРДВ», Прокуратурой Камчатского края и Генпрокуратурой, Правительству Камчатки удается найти механизмы их решения.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: КРДВ  ТОР  СПВ  Камчатка 


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