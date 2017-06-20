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Первая ярмарка местных товаропроизводителей открылась в Елизово на Камчатке
В день 10-летия со дня образования Камчатского края в Елизове прошло торжественное открытие первой ярмарки местных товаропроизводителей. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота.
По её словам, на ярмарке традиционно представлен широкий ассортимент продуктов питания: хлебобулочные изделия, овощи, кулинарные изделия, молочная, рыбная и мясная продукция. Это уже седьмая ярмарка, организованная в регионе, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Отрадно видеть, что тот проект, который был реализован в Петропавловске-Камчатском, выходит за его пределы. Отмечу, что при организации этой ярмарки было принято решение немного усовершенствовать существующий формат и добавить элементы мини-маркета. Помещение уютное, цены действительно ниже. До конца года планируется открыть ещё 3 подобных ярмарки», - сообщила Марина Суббота.
Добавим, что функция непосредственного организатора постоянно действующей ярмарки в Елизове была возложена на некоммерческое партнёрство «Пищевик Камчатки», в который входят крупные предприятия, производящие продукты питания в регионе.
Как рассказал председатель некоммерческого общества Саргис Сароян, елизовский формат отличается от петропавловских ярмарок.
«Ярмарка организована в виде мини-маркета: при таком подходе производители сдают свою продукцию на реализацию. Им не нужно платить аренду или нанимать продавцов. Как итог – овощи, мясная, молочная продукция и многие другие товары можно приобрести на 10-20 процентов дешевле, чем у перекупщиков», - рассказал Саргис Сароян.
В свою очередь Глава Елизовского района Роман Василевский отметил, что это и есть главная цель организаторов – реализация жителям Камчатского края качественной, экологически чистой местной продукции по доступным ценам, минуя посредников. Кроме того он напомнил, что на елизовской ярмарке планируется также открыть «витрину добра».
«У нас есть идея открыть здесь витрину с товарами, которые могут бесплатно или за минимальную стоимость взять люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Для этого нам необходимо подготовить соответствующие разрешения. После того как документы будут готовы, на нашей ярмарке появится витрина с товарами от местных производителей. Предприниматели на эту инициативу очень положительно отреагировали, поэтому я уверен, что мы это реализуем», - сказал Роман Василевский.
Ярмарка расположилась в центре Елизова, по улице Завойко, 6. Приобрести продукты по доступным ценам её посетители могут с понедельника по субботу с 09:00 до 19:00, в воскресенье с 09:00 до 17:00.
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