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Пятница| 03 Августа, 14:34 |
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На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
Краевой праздник «День вулкана» пройдет на Камчатке с 17 по 19 августа. Традиционно спортивные и праздничные мероприятия состоятся у подножия «домашних» вулканов - Авачинского и Козельского. Об этом сообщили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.
«Программа на площадке Авачинского вулкана рассчитана на три дня. Заезд организаторов и участников намечен на 17 августа. В этот день здесь состоится торжественное открытие праздника, инструктаж, пройдут тематические презентации о камчатской природе, с концертной программой выступят национальные коллективы. Массовое восхождение на Авачинский вулкан начнется 18 августа в 7 часов утра», – рассказали в агентстве.
Перед массовым стартом дистанцию обследуют сотрудники МЧС. Они пройдут по всему маршруту, оценят безопасность условий для движения туристов. Кроме того, все участники будут застрахованы.
Еще одним знаковым мероприятием праздника на Авачинском вулкане станут соревнования по скайраннингу – этапу Кубка России и краевому чемпионату.
Не менее насыщенной будет программа у подножия Козельского вулкана. Основные мероприятия там также пройдут в субботу 18 августа.
В этот день здесь будут работать несколько площадок как для взрослых, так и для детей. На главной сцене выступят молодежные творческие коллективы, национальные ансамбли, пройдут показательные выступления спортсменов и мастеров фитнеса и йоги. Гости праздника смогут посетить спортивно-развлекательную площадку «Камчатка Мото-фест» и традиционный «Город мастеров».
«Продолжением «Города мастеров» станет «ЭтноДеревня». Она впервые откроется на Козельском вулкане. Здесь можно будет расположиться в настоящих ярангах с оленьими шкурами, выпить ароматного горячего чая из камчатских дикоросов, посмотреть выступление национального ансамбля, поучаствовать в беседе о культуре и быте, традициях и обычаях народов Камчатки. Гости мероприятия смогут принять участие в композиционной фотосессии в национальных костюмах, отведать блюда коренных народов Камчатки, а также поучаствовать в мастер-классах по заготовке рыбы и икры», – добавили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.
На Авачинском и Козельском вулканах всем желающим будут раздавать тематические открытки о Камчатке, кроме того, там установят почтовые ящики.
Завершением праздничного дня станет музыкально-танцевальная программа.
Итог праздничным мероприятиям у подножия Авачинского и Козельского вулканов подведет экологическая акция по сбору мусора «Я - за чистый вулкан», которая состоится в воскресенье, 19 августа.
Напомним, район Авачинского перевала входит в границы природного парка «Вулканы Камчатки» и имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Всем, кто здесь соберется отпраздновать «День вулкана», необходимо получить разрешение на посещение. Процедура оформления бесплатна и занимает 10-15 минут. Учитывая, что во время праздника территорию Авачинского перевала посещают тысячи человек, рекомендуется оформить разрешение на посещение заранее. Все подробности на сайте природного парка «Вулканы Камчатки»: www.vulcanikamchatki.ru.
Досье "Дальневосточного капитала": Праздник «День вулкана» возник из массовых восхождений на Авачинский вулкан памяти камчатского предпринимателя, мецената и барда Александра Пукало, которые проводились в последний месяц лета, начиная с 2000 года. Через восемь лет к организации мероприятия подключились краевые власти. На «День вулкана», завоевавший множество поклонников, приезжают гости из многих регионов России и других стран. «День вулкана» стал одним из наиболее ярких брендов Камчатки, наряду с Долиной гейзеров, лососем и медведями. В 2010 году ему присвоен статус официального государственного праздника Камчатского края. В последние годы «День вулкана» проходит одновременно у подножий Авачинского и Козельского вулканов. В 2017 году камчатский праздник «День вулкана» удостоен премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» и признан лучшим туристическим событием, посвящённым Году экологии.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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