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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 03 Августа, 16:56 |
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К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
Десятки рыбопромысловых судов уже работают на приемке в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Горбуша долго ждала подходящей погоды, и, как только потеплело, огромной массой пошла на нерест. Принимаемый рыбопромысловыми предприятиями объем вылова сейчас превышает 10 тысяч тонн горбуши в сутки.
К работающим на западе Камчатке судам подходят новые, которые закончили путину у восточного побережья. Рыбаки намерены освоить весь объем возможной добычи, который ученые определили перед началом лососевой путины, а это более 150 тысяч тонн горбуши, Об этом сообщили в краевом министерстве рыбного хозяйства.
«Это отличный показатель, который подтверждает, что прогнозируемый наукой на этот год объем камчатские предприятия возьмут, в этом уже нет сомнений. Кроме того, способность заводов принимать такое количество рыбы – результат проделанной работы по наращиванию береговых мощностей, только в этом году на Камчатке было запущено несколько высокотехнологичных рыбохозяйственных предприятий», – сказал заместитель Председателя Правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.
По состоянию на 1 августа на востоке в Карагинской подзоне рыбохозяйственные предприятия смогли добыть 96,5 тысяч тонн горбуши. В Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах – 35 тысяч тонн. Общий объем вылова тихоокеанских лососей на Камчатке составил 176 тысяч тонн.
Напомним, Камчатский край традиционно занимает лидирующие позиции в рыбной промышленности Российской Федерации. В 2017 году регион вновь показал рекордные объемы вылова – более 1,2 миллиона тонн, превысив показатель 2016 года на 13%. Лососевая путина-2017 также стала одной из лучших за последнее столетие – камчатскими рыбаками были добыты порядка 240 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Первое место Камчатский край занимает и по добыче минтая, вылов которого по итогам прошлого года составил 535 тысяч тонн.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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