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Пятница| 03 Ноября, 13:32 |
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Камчатка переходит на новую систему обращения с отходами
Пилотный проект по внедрению новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) внедряют с 1 ноября в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба региона.
«Мы завершили переходный период и подготовительные мероприятия. Нами была разработана дорожная карта по переходу на новую систему. Пилотным муниципальным образованием, переходящим на новую систему, является Петропавловск-Камчатский, где переход будет осуществлен с 1 ноября 2017 года, в последующем к нему подключатся другие муниципальные образования. С 1 января 2018 года – Вилючинский городской округ, потом Елизвовский, Быстринский, Соболевский районы, и до 1 июня 2018 года мы планируем переход на новую систему обращения с отходами по всем муниципальным образованиям Камчатского края», -руководитель агентства по обращению с отходами Камчатского края Андрей Кудрин.
В крае была создана необходимая нормативно-правовая база, разработана территориальная схема обращения с отходами, выбран региональный оператор. В Камчатском крае им стала специализированная организация МУП «Спецтранс». Эта специализированная организация заключает договоры с управляющими компаниями, ТСЖ, жилищными кооперативами и с физическими лицами (это касается жилого фонда, где жителями выбран непосредственный способ управления, а также индивидуального жилого сектора). Как уточняют в регионе. С учетом установленного для Петропавловска-Камчатского тарифа по сбору и утилизации отходов для жителей плата за эту услугу практически не изменится.
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