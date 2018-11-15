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Первая заявка на участие в "Берингии-2019" поступила в оргкомитет гонки
В этот же день была подана первая заявка. Об этом сообщили в организационном комитете по подготовке и проведению традиционной Камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия».
Первым, кто заявился на участие в традиционной экстремальной гонки на собачьих упряжках «Берингия 2019» стал каюр из Карелии Михаил Шелковин. Михаилу 38 лет, он опытный российский каюр. Неоднократный участник и призер гонок на собачьих упряжках «Северная надежда», «Калевала», Finnmarkslopet и других, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Заявочная кампания на «Берингию», гонку-пролог и детскую гонку «Дюлин» продлится до первого февраля 2019 года. Заявки принимаются по адресу: Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1. Телефон: 8 (4152) 42-53-06, факс 8 (4152) 42-50-43, эл. адрес: ShlykovaNV@kamgov.ru.
«Сначала участники гонки и волонтеры подают пакет документов в электронном виде, а по прибытии предоставляют оригиналы и копии. Принятой считается та заявка, которая подана с полным пакетом необходимых документов. При отсутствии хотя бы одного документа, заявка не принимается», – напомнили в оргкомитете гонки.
Перечень документов и бланки заявок опубликованы на сайте www.beringia41.ru.
Напомним, «Берингия 2019» пройдет по маршруту село Эссо – поселок Усть-Камчатск. Ее протяженность составит около 1 500 километров. 21 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском состоится открытие детской гонки «Дюлин». 23 февраля там пройдет торжественное открытие «Берингии 2019». 2 марта праздник, посвященный старту гонки, проведут в селе Эссо. Технический старт «Берингии» назначен на 3 марта. Ожидается, что гонка 2019 года завершится 23 марта. Но точная дата зависит от погодных условий.
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