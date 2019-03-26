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У жителей Камчатки вновь появилась возможность летать в Москву рейсами авиакомпании "Россия"

Авиакомпания "Россия" с сегодняшнего дня приступает к выполнению 2 рейсов в неделю по направлению Москва — Петропавловск-Камчатский — Москва

С переходом аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово) на летнее расписание увеличится количество рейсов и других перевозчиков. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Рейс SU6285 будет вылетать из Шереметьево (Терминал D) по вторникам и пятницам в 19:50 и совершать посадку в Петропавловске-Камчатском в 13:10 следующего дня. Обратный рейс SU6286 по средам и субботам будет вылетать из Петропавловска-Камчатского в 16:00 и прибывать в Москву в 15:55 того же дня.

С 20 мая рейсы будут выполняться ежедневно, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

"Выполнение рейсов планируется на дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777-300ER. Салоны этих воздушных судов имеют просторную компоновку – расстояние между рядами кресел составляет около 86 сантиметров, что позволяет пассажирам с максимальным комфортом разместиться. Кресла оборудованы разъемами для зарядки гаджетов — это позволит использовать возможности стриминговых серверов SIFES по раздаче медиаконтента на устройства пассажиров в течение всего полета. Кроме того, авиакомпания завершила плановые работы по запуску стационарных мультимедиа-станций, установленных на спинках впередистоящих кресел, полностью обновила меню питания и внедрила детские дорожные наборы", – сообщили в авиакомпании.

Программа "плоских" тарифов является одним из ключевых факторов обеспечения транспортной доступности Дальнего Востока. На данный момент стоимость билета на рейс авиакомпании "Россия" составляет 22 тысячи рублей за билет "туда-обратно" классом Эконом и 13 200 рублей за путешествие в одну сторону вне зависимости от даты покупки.

В этом году переход аэропорта Петропавловск-Камчатский на летнее расписание сопряжен с изменением графика работы воздушной гавани. Теперь обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляется с 07:00 до 20:00, что позволит авиакомпаниям планировать вылеты из Петропавловска-Камчатского на час раньше и предоставит пассажирам новые возможности для использования последующих стыковочных рейсов в российских и международных направлениях из Москвы, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска.

"Стоит отметить, что в канун предстоящего сезона отпусков аэропорт повысит уровень качества предоставляемых услуг. Чтобы камчатцы и гости полуострова не ждали несколько лет до ввода в эксплуатацию нового международного терминала, летом должен быть открыт  временный сборно-разборный павильон. В нем будут установлены 7 дополнительных стоек регистрации, в 4 раза будет увеличена зона досмотра и в 2,5 раза – стерильная зона. Напомню, решение о строительстве временного павильона было принято в результате переговоров, которые провел Губернатор Владимир Илюхин с холдингом "Аэропорты регионов". Хочу подчеркнуть, что во временном павильоне будут обслуживаться пассажиры, летящие как эконом, так и бизнес-классом", – сказал министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.
При переходе аэропорта на летнее расписание существенные изменения произойдут в работе авиакомпании "Аврора". С июня частота полетов во Владивосток, выполняемых перевозчиком, увеличится до двух полетов ежедневно. Также изменение графика работы воздушной гавани позволило решить вопрос удобных для жителей края стыковочных рейсов с Камчатки через Хабаровск в Китай и Корею. С апреля авиакомпания "Аврора" дополнительно вводит три утренних рейса в неделю из аэропорта Петропавловск-Камчатский в международный аэропорт Хабаровск, а с июня утреннее авиасообщение с Хабаровском станет ежедневным.

Компания "PegasFly", закрывая в апреле полетную программу в Таиланд (Пхукет и Краби), запускает чартеры во Вьетнам (Нячанг) на весь летний период.

С переходом на летнее расписание работа по расширению маршрутной сети аэропорта Петропавловск-Камчатский продолжится. Актуальным остается вопрос открытия прямого авиасообщения краевой столицы с Южно-Сахалинском.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Камчатка  авиация  транспорт  аэропорт 


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