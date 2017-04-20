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Четверг| 04 Мая, 13:10 |
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В уставной капитал инвестпроектов, сопровождаемых Корпорацией развития Камчатки, привлечено 876 млн рублей
Итоги деятельности Корпорации развития Камчатки за прошлый год были рассмотрены на заседании инвестиционного совета, которое прошло под председательством губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.
Напомним, что акционерное общество «Корпорация развития Камчатского края» является институтом регионального развития, созданным правительством края для формирования благоприятного инвестиционного климата, выявления и поддержки основных и перспективных точек роста региона.
О результатах работы корпорации за 2016 год участникам инвестсовета рассказал её гендиректор Николай Пегин.
«За отчётный период Корпорацией организовано и проведено 114 консультаций для предпринимателей по вопросам реализации инвестпроектов и получения мер поддержки, заключено 18 соглашений о сопровождении инвестпроектов, по 16 проектам подготовлены пакеты инвестиционной документации с презентационными материалами, 9 сопровождаемых Корпорацией проектов получили различные виды господдержки, по 8 проектам, при содействии Корпорации, привлечены частные инвестиции. К концу 2016 года в уставной капитал инвестиционных проектов, сопровождаемых Корпорацией, привлечено 876 млн рублей. В ходе реализации проектов создано 45 рабочих мест», - рассказал Николай Пегин.
Он отметил, в настоящее время Корпорация продолжает работу по реализации нескольких проектов, в том числе стратегически важных для региона. Это проект по строительству агрокомплекса «Камчатский бройлер», созданию в Петропавловске-Камчатском промышленного парка «Дальний» и туристско-рекреационного кластера на базе бывшей производственной площадки завода «Фреза».
В 2016 году Корпорация помогла получить статус резидентов Свободного порта Владивосток на Камчатке и ТОР пяти предприятиям. Всего же в настоящее время на сопровождении у Корпорации находится уже свыше 40 проектов.
Как отметил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, в период создания Корпорация развития столкнулась с трудностями, поскольку была одной из первых специализированных организаций на Дальнем Востоке.
«Сегодня период поисков прошёл, и Корпорация заняла достойное место в работе по привлечению инвестиций в край, взаимодействию с бизнесом и созданию благоприятного инвестклимата. У руководства организации есть совершенно чёткое понимание, чем необходимо заниматься. Конечно, мы все хотим больших результатов деятельности, но в нынешних экономических условиях это не всегда возможно. Активная позиция руководства организации помогает донести до инвесторов информацию о том, что есть Камчатка, есть проекты и есть предложения по их реализации», - сказал Владимир Илюхин, подводя итоги выступления.
Добавим, что на заседании инвестиционного совета также были рассмотрены отчёты о ходе реализации особо значимых инвестпроектов за 2016 год в области рыбного хозяйства, горно-рудной промышленности, транспорта и сельского хозяйства.
- В уставной капитал инвестпроектов, сопровождаемых Корпорацией развития Камчатки, привлечено 876 млн рублей
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