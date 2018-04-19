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На Камчатке началось строительство мусороперерабатывающего комплекса мощностью 120 тыс. т отходов в год

Заявленный объём вложений в строительство мусороперерабатывающего комплекса составляет 300 млн рублей

На территории, прилегающей к городской свалке Петропавловска-Камчатского, приступили к реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса по сбору и переработке вторичных ресурсов. Об этом рассказал руководитель агентства по обращению с отходами Камчатского края Андрей Кудрин.

Он сообщил, что инициатором проекта выступает ООО «Феникс». Заявленный объём вложений в строительство мусороперерабатывающего комплекса составляет 300 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчаского края.

«Буквально месяц назад инвестор приступил к монтажу мобильной мусороперерабатывающей станции. Она устанавливается в достаточно быстрые сроки, а также может быть перемещена на любой полигон, где это потребуется в дальнейшем. На данном этапе инвестором организуется сортировка рядом с полигоном твёрдых коммунальных отходов на городской свалке №1 краевого центра», - рассказал Андрей Кудрин.

По его словам, на главной свалке краевого центра ежегодно складируется порядка 180-200 тысяч тонн мусорных отходов. Строительство и ввод в эксплуатацию нового завода позволит отказаться от утилизации мусора путём захоронения бытовых отходов на полигонах и избежать загрязнения окружающей среды.

«Новая система обращения с отходами предполагает уход от их захоронения к переработке и вторичному использованию. Для этого необходимо организовывать соответствующие производства, строить мусоросортировочные заводы. Данный проект предполагает поэтапное движение в этом направлении», - добавил Андрей Кудрин.

В рамках реализации приоритетного проекта Свободный порт Владивосток Правительство Камчатского края предоставило инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов, а также целый ряд налоговых льгот.

«Мы рассчитываем, что срок окупаемости проекта составит около 6 лет. Отходы будут сортироваться на пластик, картон, бумагу, цветные и чёрные металлы, а также стекло – всё то, что будет запрещено к захоронению к 2019 году в соответствии с федеральным законодательством. Пластик пойдёт на производство полимерной песчаной плитки для закрытия электрокабелей. Стекло будет использоваться вместо песка для этой полимерной песчаной плитки. Из бумаги и картона будут делаться топливные брикеты. Цветной металл обработки не требует», - отметил генеральный директор ООО «Феникс» Дмитрий Белов.

По словам инвестора, в результате реализации проекта будут созданы порядка 70 рабочих мест.

«Предприятие будет работать в две смены, по 16 часов в сутки. Кроме того, сейчас идёт проектирование большого производственного помещения площадью более трёх тысяч квадратных метров, где будет расположена более автоматизированная сортировка, туда же перейдёт вся обработка. Мы ждём предоставления ещё одного большого земельного участка в рамках реализации проекта Свободный порт Владивосток. На нём и будет вестись стройка этого производственного помещения. Думаю, что вопрос с предоставлением второго участка решится уже в ближайшее время, и мы начнём капитальное строительство», - сказал Дмитрий Белов.

Ожидается, что работы по монтажу сортировочного комплекса продлятся около двух недель. После получения всех разрешительных документов будет произведён пробный запуск.

Напомним, с 2019 года в Российской Федерации будет запрещено захоронение отходов бумаги, картона и бумажной упаковки, шин и покрышек, полиэтилена и полиэтиленовой упаковки, стекла и стеклянной тары, с 2021 года - компьютерной и оргтехники, аккумуляторов и бытовых приборов, электроинструментов. В число товаров, обязательных для утилизации после утраты ими потребительских свойств, также входят бумага, картон, полимеры, стекло, текстиль, резина.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: отходы  ТБО  строительство 


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