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Воскресенье| 06 Мая, 17:00 |
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Лайнер Celebrity Millennium открыл круизный сезон на Камчатке
Пассажирский лайнер «Celebrity Millennium» подошел к берегам Петропавловска-Камчатского. Это первое круизное судно в новом сезоне.
«Лайнер пришел к нам сегодня утром из Японии. На его борту 2089 пассажиров из США, Японии, Канады и других стран и 961 член экипажа. В течение дня для пассажиров судна запланирована экскурсионная и туристическая программы», - сообщили в компании «Пасифик Нетворк».
Вечером круизное судно покинет Авачинскую бухту и отправится в Канаду, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчаского края.
«"Celebrity Millennium" - один из крупнейших лайнеров, которые в этом году мы ждем у берегов Камчатки. Следующий большой круизник - «Norwegian Jewel» подойдет к нам 14 мая. Всего в рамках круизной программы в 2018 году запланировано 15 судозаходов. Общее число туристов, которые смогут посетить разные районы Камчатки составит около 6,5 тысяч человек. Напомню, в прошлом году к нам зашли 12 круизных судов с общим числом пассажиров – около 5,6 тысяч», - сказала руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатки Елена Стратонова.
Лайнер «Celebrity Millennium» регулярно заходит в порт Петропавловска-Камчатского в течение последних 7 лет. Судовой агент «Celebrity Millennium» - ООО «Пасифик Нетворк». Судно имеет длину 294 метров, ширину 32 метра. На судне 11 палуб, 975 кают.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Лайнер Celebrity Millennium открыл круизный сезон на Камчатке
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