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На Камчатке официально стартовала лососёвая путина
Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Камчатского края – министр рыбного хозяйства Владимир Галицын.
C 1 июня рыбалка открыта в Алеутском, Олюторском и Усть-Камчатском районах, соообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Всего за период путины планируется добыть порядка 290 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Такого стартового прогноза у нас ещё не было, он является рекордным. Сейчас основный промысел открывается в Усть-Камчатском районе, скоро начнут рыбачить пользователи в Карагинской подзоне. Напомню, что по практике прошлых лет основной вылов на восточном побережье начинается с середины июня. На западном побережье основной промысел откроется в середине июля. Там планируется добыть порядка 154 тысяч тонн горбуши. Также со стартом лососёвой путины на территории региона открывается любительская и спортивная рыбалка удебными орудиями лова», - сказал Владимир Галицын.
Напомним, Камчатский край традиционно занимает лидирующие позиции в рыбной промышленности Российской Федерации. В 2017 году регион вновь показал рекордные объёмы вылова – более 1 млн 200 тысяч тонн, превысив показатель 2016 года на 13%. Лососёвая путина-2017 также стала одной из лучших за последнее столетие – камчатскими рыбаками добыто порядка 240 тысяч тонн. Первое место Камчатский край занимает и по добыче минтая, вылов которого по итогам прошлого года составил 535 тысяч тонн.
«Рыбохозяйственный комплекс полуострова является локомотивом экономики Камчатского края, поэтому его развитию в регионе уделяется огромное внимание. Достижение таких впечатляющих результатов стало возможным, в том числе благодаря серьёзной работе по привлечению инвестиций в отрасль. За последние 10 лет на территории Камчатки построено 19 новых рыбоперерабатывающих заводов, а объём инвестиций в отрасль составил более 25 млрд рублей», - отметил Владимир Галицын.
Он добавил, что в регионе продолжается реализация проектов по строительству перерабатывающих заводов, строительству новых рыболовных траулеров, развитию аквакультуры и модернизации производства.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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