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Четверг| 20 Июля, 12:05 |
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Международная экспедиция на паруснике Chamade пришвартовалась на стоянке резидента ТОР "Камчатка"
В переводе с французского название парусника звучит как «сильно бьющееся сердце». Цель экспедиции, стартовавшей в 2007 году от берегов Швейцарии, заключается в поддержке людей, перенесших операции по трансплантацию органов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития РФ.
Путешественники - приверженцы здорового образа жизни - добрались на паруснике до российских берегов в 2009 году. Побывали в портах Балтики, Санкт-Петербурга, Мурманска, Архангельска, Петрозаводска. В июне 2017 года парусник прибыл во Владивосток. Сегодня парусник пришвартовался на пирсе в Петропавловске-Камчатском.
Экспедиция длится более 10 лет. Итогом семи лет путешествий по Северному Ледовитому океану стали посещение Шпицбергена, северных портов России, Исландии, Гренландии, Аляски.
По словам Сильви, она мечтала побывать на Камчатке, прочитав однажды рассказ путешественницы, побывавшей от Сибири до Камчатки.
«Мечта стала явью и я очень счастлива», - говорит Сильви.
«Когда мы с друзьями обсуждали путешествие на Камчатку, все говорили, что в России будет трудно. В 2009 году мы прибыли в Россию и узнали, что необходимо сделать визу и другие важные моменты, связанные с оформлением судна. Мы не останавливались над начатым и в результате у нас получилось приехать на Камчатку, где встретили много друзей», - говорит капитан экспедиции Марк Декре.
Журналисты-путешественники отмечают, что очень удобно пришвартоваться на пирсе, а не в большой бухте.
Сильви Коен и Марк Декре, путешественники: "Мы благодарны людям, которые помогали нам. Для мореплавателя главное безопасное место и спасибо камчатским друзьям-морякам за это. В этой гавани очень безопасно для небольших судов. Удобный причал, понтоны. Это прекрасное место с удобным транспортным сообщением и снабжением. Обязательно расскажем своим друзьям, чтобы они не беспокоились, когда будут путешествовать на Камчатку".
Отметим, мореплаваталей принял на пирсе резидент ТОР «Камчатка» Алексей Кириленко. Инвестор в настоящее время ведет строительство базы размещения маломерных судов на Камчатке.
«Камчатка – удивительный регион. С каждым годом поток туристов увеличивается. Наша задача сделать пребывание гостей в регионе комфортным. Сегодня мы уже приступили к строительству стоянки для яхт и катеров в бухте Бабий Авачинской губы. Планируем, что осенью текущего года завершим работы и будем готовы принимать гостей», - отмечает Алексей Кириленко.
Сегодня парусник путешественников отправился в сторону Аляски. Подробно об экспедиции читайте в блоге журналистов-путешественников.
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