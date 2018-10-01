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04 Октября 2016, 16:51 | Регион сегодня

Конкурс по определению инвестора строительства нового аэровокзала Камчатки объявят в декабре

Конкурс по определению компании, которая станет инвестором строительства аэровокзального комплекса в главном аэропорту Камчатки, будет объявлен в середине декабря.

Об этом, комментируя серию встреч, проведённых в Москве с потенциальными инвесторами проекта, сообщил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

«Наконец, состоялось долгожданное событие. Мы достаточно длительное время к этому шли, готовили наше предприятие, готовили документацию к тому, чтобы провести целый цикл встреч с возможными инвесторами, - рассказал Владимир Илюхин. - Встречи прошли достаточно бурно - в обсуждениях тех или иных нюансов, которые могут возникнуть при реализации проекта. Компании, которые приняли участие в презентации проекта, достаточно давно работают на этом рынке. Это основные игроки в этой области на территории Российской Федерации. Но есть интерес к проекту и из-за рубежа».

Глава региона напомнил, что проект строительства нового аэровокзального комплекса уже прошёл государственную экспертизу. В настоящее время специалисты работают над разделением функционала Камчатского авиационного предприятия, которое на данном этапе осуществляет и воздушные перевозки по территории края, и обеспечивает работу действующего аэропорта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

«Будет две компании: одна будет осуществлять лётную деятельность, другая - заниматься деятельностью аэропортовой. Для этого мы создаём акционерное общество "Международный аэропорт "Петропавловск-Камчатский", - сказал Владимир Илюхин. - Новое юридическое лицо будет образовано 3 ноября, и в декабре мы должны объявить конкурс по определению инвертора. Конкурс будет открытым, всё будет очень прозрачно. Где-то в первом квартале следующего года, предполагаем, что это будет февраль, мы подведём итоги с тем, чтобы уже приступить к строительству».

Владимир Илюхин добавил, что в третьей декаде октября с потенциальными инвесторами будет проведён повторный цикл встреч. Он позволит детально обсудить те вопросы, которые возникли у представителей инвестиционных компаний в ходе проведённых презентаций.

«Инвесторам наш проект, безусловно, интересен. Камчатка специфическая территория, авиация для нас - единственный способ сообщения и, конечно, есть свои нюансы, которые необходимо учитывать при реализации этого проекта. Поэтому и понадобится время для обсуждения наших предложений, которые сейчас инвесторы взяли в работу,  - добавил Владимир Илюхин. - Я очень надеюсь, что все процедуры пройдут в оговоренные сроки, и Камчатский край в итоге получит новый аэровокзальный комплекс, который  дополнит уже созданную аэродромную инфраструктуру».

Напомним, проект развития главного аэропорта Камчатки предполагает строительство нового международного терминала, оборудование привокзальной площади, строительство новых и модернизацию существующих объектов служебно-технической территории аэропорта. Стоимость строительства первой очереди аэровокзального комплекса составляет 3,1 млрд рублей. В целом проект по развитию главных воздушных ворот Камчатки предполагает привлечение до 9,4 млрд рублей инвестиций (6,9 млрд рублей до 2025 года, 2,5 млрд рублей до 2035 года).

Мастер-план, финансовая модель и стратегия реализации инвестпроекта разработаны Центром стратегических разработок в гражданской авиации (ЦСР ГА). На прошлой неделе в Москве проведена первая серия встреч с потенциальными инвесторами строительства. Проект был презентован представителям нескольких крупных компаний, в том числе ГК «Ренова», ООО «Новапорт», промышленной группы «Базовый элемент» и других инвестиционных групп.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: строительство  инвестиции  аэровокзал 


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