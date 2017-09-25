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В программу "Дальневосточный гектар" на Камчатке дополнительно включены более 6,3 млн гектаров земли
Об этом сообщил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
«Уполномоченные органы края совместно с Минвостокразвития России проводят активную работу по совершенствованию механизма выдачи «дальневосточных гектаров» и сокращению так называемых зон «нельзя». С 1 августа на Камчатке были дополнительно открыты для предоставления более 3,8 млн гектаров земли в защитных лесах, а с 1 октября, с вступлением в силу новых поправок в федеральный закон, под реализацию программы открыты ещё свыше 6,3 млн гектаров на территориях охотугодий», - рассказал Владимир Илюхин.
Глава региона отметил, что в крае выполнены все необходимые подготовительные мероприятия. «Теперь проводится техническая работа по включению новых данных в федеральную информационную систему. По завершении этого процесса возможности заявителей по выбору участков на территории края будут значительно расширены», - уточнил губернатор.
По словам Владимира Илюхина, включение земель охотугодий в программу «Дальневосточный гектар» не противоречит интересам других пользователей земель этой категории.
В настоящий момент в Камчатском крае зарегистрированы 1318 договоров о предоставлении земли в безвозмездном пользование, по которым гражданам выданы участки общей площадью более 1690 га. В настоящее время на стадии заключения находятся ещё 597 договоров, 313 из которых уже направлены на подпись заявителям.
Напомним, 29 июля Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о «дальневосточном гектаре», предложенные Минвостокразвития России. «Мы исходим из принципа, что не жизнь для закона, а закон для жизни. «Дальневосточный гектар» – гибкий инструмент, созданный для того, чтобы выдать всем желающим гражданам России землю просто и быстро», – прокомментировал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Количество «отказов» по программе «Дальневосточный гектар» сократилось до 10%
Одобрены предложения по поводу разрешения территорий для предоставления «дальневосточных гектаров», решения по корректировке границ предоставляемых участков, обеспечении прохода к «дальневосточным гектарам». Кроме того, теперь заявления от граждан будут принимать МФЦ на всей территории страны. Предполагается и совершенствование федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», законом уточнены нормы по порядку введения информации в эту систему и ее использованию.
Напомним, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. За период действия программы поступило более 102 тысяч заявок на получение участка. Из них более 29,8 уже одобрены.
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