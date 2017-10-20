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04 Ноября 2017, 17:40 | Регион сегодня |

Компания "Аэропорты регионов" представила проект пассажирского терминала главных воздушных ворот Камчатки

Новый архитектурный концепт, площадью порядка 30 тыс. кв. метров, предусматривает пропускную способность до 1 млн пассажиров в год

Акционерное общество «Управляющая компания «Аэропорты регионов» представила новый проект строительства аэровокзального комплекса главных воздушных ворот Камчатки. В пятницу, 3 ноября, инвестор вынес на общественное обсуждение свою концепцию развития аэропорта и объёмно-планировочные решения по зданию аэровокзала.

Для презентации проекта на Камчатку прибыл генеральный директор АО «УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский и сотрудники компании, ответственные за реализацию проекта. Участниками мероприятия стали представители общественных советов Камчатского края, представители Правительства региона.

Директор по капитальному строительству АО УК «Аэропорты Регионов» Андрей Земляков отметил, что решение о разработке нового проекта связано с перспективами комплексного развития аэропорта Петропавловска-Камчатского. Предложенное ранее место размещения аэровокзала ограничено существующей жилой застройкой и объектами федеральной собственности. Для реализации более масштабных мероприятий по модернизации аэропортовой инфраструктуры инвестор предложил изменить место и планировочные решения строительства.

«Мы стремимся к тому, чтобы аэровокзальный комплекс, который будет построен в аэропорту, дал импульс развитию как транспортной, так и туристической составляющей края, - отметил в рамках презентации Андрей Земляков. - Сегодня мы представляем новый архитектурный концепт, площадью порядка 30 тысяч квадратных метров, пропускной способностью до 1 миллиона пассажиров в год. Общая площадь строительства в аэровокзальном комплексе на сегодняшний день составляет порядка 15 гектаров, но при этом имеется существенная перспектива развития. Мы подтверждаем готовность к реализации данного проекта в полном объёме и в  обозначенные сроки. У нас для этого есть опыт управления как проектированием, так и строительством, опыт управления аэропортовыми комплексами в целом».

Комплекс будет состоять из пассажирского терминала и ряда дополнительных объектов. Сам терминал будет располагаться в центре здания и занимать его большую часть. Слева от терминала запроектированы коммерческие площади (деловой центр и торговые ряды), справа – гостиница на 120 номеров. Проектом предусмотрено обеспечение пешей доступности между всеми секторами здания. Рядом с комплексом будет находиться парковка на 640 машиномест. Общий объём частных инвестиций в проект превысит 7,8 млдр рублей.

Архитектор проекта Никита Томин сообщил, что простая и функциональная форма нового здания аэровокзала напоминает кратер вулкана. Здание представляет собой усечённые конус, основание которого наклонено относительно горизонтали.  

«Мы хотели, чтобы здание аэровокзального комплекса соответствовало тому, что оно построено именно на Камчатке. Кратер вулкана в какой-то степени стал для нас ориентиром, - сказал Никита Томин. -  Такая форма позволяет создать внутренний двор, диаметр которого составляет порядка 130 метров, а площадь около 1,5 гектаров. Этот внутренний двор  будет защищать людей от господствующих ветров и создавать атмосферу уюта».

Площадь комплекса составит 34 тысячи квадратных метров. Из них площадь терминала  - порядка 22 тысяч кв. метров, помещения отеля – 7 тысяч кв. метров, коммерческие площади – 4,5-5 тысяч кв. метров. Высота здания аэровокзала в высшей точке - около 20 метров, в нижней – порядка 6 метров. Инвестор проектирует аэровокзал, рассчитанный на обслуживание до 750 пассажиров в час.

«Уникальность этого проекта не только в красивой форме, которая намекает на камчатские вулканы, но и в том, что мы соединяем в одном здании сразу три элемента - и гостиницу, и терминал, и торгово-офисный центр. Это то, чего практически нигде нет, - отметил Евгений Чудновский. -  Мы хотим создать здесь полноценный туристический центр, куда люди будут прилетать, получать всё, что им нужно, и дальше разлетаться и разъезжаться по тем замечательным местам, которые сегодня привлекают туристов на Камчатку».

Согласно концепции инвестора, новый аэровокзальный комплекс будет построен со стороны перрона для воздушных судов местных авиалиний: слева от действующего здания аэровокзала и временного павильона выдачи багажа. Рядом с местом будущего строительства зарезервированы площади под создание пунктов логистического центра, открытие складских помещений и других объектов, необходимых для функционирования и развития авиаперевозок в регионе. В непосредственной близости к аэровокзалу инвестор планирует открыть тематический парк-музей Камчатки.   

Участники совещания единогласно поддержали представленный проект.

«Реализация такого проекта без поддержки Камчатского края практически невозможна. Как показывает опыт - на плечах региональных властей лежит очень много организационных вещей. Позиция Губернатора однозначна – всю необходимую поддержку будем оказывать, - подчеркнул заместитель Председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь. - Фактически с сегодняшнего дня мы приступаем к практической реализации проекта».

 По окончании презентации между АО «Корпорация развития Камчатки» и АО «Аэропорты регионов» было подписано инвестиционное соглашение о реализации проекта и акционерное соглашение в отношении АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)».

По предварительным оценкам, порядка 9 месяцев будет затрачено на проработку технических вопросов строительства и подготовку площадки. К активным работам на объекте инвестор намерен приступить в 3-ем квартале 2018 года. Срок ввода нового аэровокзала в эксплуатацию намечен на 2021 год.

Базовый аэропорт «Петропавловск-Камчатский (Елизово)» – единственный в крае, способный принимать воздушные суда с большой взлетной массой, обеспечивающий функционирование регулярных авиапассажирских перевозок всех видов: международных, межрегиональных и местных. Действующее здание аэропорта построено более полувека назад – в 1963 году.  Вместе с тем, в настоящее время оно обслуживает более 600 тысяч пассажиров в год. Строительство нового терминала должно сыграть ключевую роль в развитии туризма в регионе, расширению чартерных программ и запуску новых международных маршрутов авиасообщения, в первую очередь со странами АТР.

Напомним, ранее по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в главном аэропорту Камчатки была проведена реконструкция взлётно-посадочной полосы № 1. В общей сложности на модернизацию объекта из федерального бюджета было направлено почти 12 млрд рублей. Помимо устройства ВПП в аэропорту выполнена реконструкция пассажирского перрона, мест стоянки самолетов и рулёжной дорожки, построены новый командно-диспетчерский пункт, аварийно-спасательная станция, дизельная котельная, а также смонтированы объекты радиотехнического, навигационного и светосигнального оборудования.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: аэропорт  строительство  Аэропорты Регионов 


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