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Воскресенье| 05 Ноября, 02:57 |
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На Камчатке откроют еще две новых ярмарки местных товаропроизводителей
Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона.
«В начале 2017 года в Елизове была открыта первая, постоянно действующая ярмарка местных товаропроизводителей. В ближайшее время будет открыта вторая торговая точка, где можно будет приобрести качественную камчатскую продукцию по сниженным ценам. Она расположится на территории Елизовского потребительского общества, на улице Завойко, 29а. Стоит отметить, что новая ярмарка также будет работать на постоянной основе», - сказали в министерстве.
Там добавили, что ещё одну ярмарку планируется открыть в Вилючинске. Сейчас администрацией города совместно с некоммерческим партнёрством «Пищевик Камчатки» ведётся работа по подбору оптимального места размещения торговой точки, где будут представлены товары местных сельскохозяйственных производителей по сниженным ценам.
«Уже второй год подряд в Вилючинске проводятся сезонные ярмарки в осеннее время и, судя по отзывам местных жителей, данная практика им нравится. Более того, эта идея получила позитивные отзывы у предпринимателей, которые нашли для себя новые ниши для бизнеса. Сегодня у нас есть определённые договорённости с муниципалитетом, согласно которым до конца года в Вилючинске будет открыта ярмарка местных товаропроизводителей на постоянной основе. Тем самым во всей агломерации Петропавловск-Камчатский – Елизово – Вилючинск, с одной стороны местным товаропроизводителям будут созданы надлежащие условия для сбыта, а с другой стороны у покупателей появится возможность в любое время приобрести камчатскую продукцию, которая заслуженно пользуется спросом и популярностью», - рассказал министр экономического развития и торговли Дмитрий Коростелев.
Программа развития сети ярмарок товаропроизводителей в регионе инициирована Губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным. В её рамках предусмотрены различные направления оказания государственной поддержки – помощь в осуществлении технического перевооружения предприятий, повышение квалификации работников, поставке новой продукции на производство и иные меры содействия развитию отрасли.
«Отмечу, что в рамках госпрограммы сельскохозяйственным предприятиям оказывается помощь в содействии продвижения своих товаров на внешний и внутренний региональный рынки. В частности, предпринимателям возмещается 50% арендных платежей, что позволяет снизить цены на реализуемую продукцию на ярмарках местных товаропроизводителей минимум на 10%», - сообщила начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности регионального министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ольга Бакнина.
Она добавила, что данная мера поддержки носит заявительный характер. Любой участник ярмарки может обратиться в краевой минсельхоз, где ему помогут в сборе документов, необходимых для получения данной субсидии.
Напомним, первая постоянно действующая ярмарка товаров местных производителей была открыта в Петропавловске-Камчатском в марте 2012 года в здании Камчатского выставочного центра в рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Камчатском крае на 2012-2014 годы».
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