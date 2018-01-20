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На Камчатке ликвидировали около 500 несанкционированных свалок
В 2017 году в муниципальных образованиях региона ликвидировано 474 места несанкционированного размещения отходов. Об этом в рамках публичного отчёта о деятельности Правительства края сообщил руководитель краевого агентства по обращения с отходами Андрей Кудрин.
Он рассказал, что мероприятия по предупреждению и выявлению случаев размещения несанкционированных свалок в Камчатском крае реализуются в рамках региональной программы в области обращения с отходами, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«В рамках программных мероприятий органам местного самоуправления выделены субсидии общим объёмом на сумму превышающую 24 млн рублей. Агентством сформирован и ведётся региональный реестр объектов несанкционированного размещения отходов. В 2017 в данный реестр включено 600 стихийно организованных свалок. По итогам работы 474 из них ликвидировано, в том числе 121 – по результатам работы органов местного самоуправления, - отметил Андрей Кудрин. – Так, в краевом центре значительную часть свалок составляют отработанные автомобильные покрышки. За 2017 год ликвидировано 335 мест несанкционированного размещения использованных шин, с общим количеством автопокрышек в размере 14 463 штуки. С целью выявления таких мест Общероссийским народным фронтом и надзорными органами организована работа с гражданами».
Он добавил, что особое внимание в крае уделяется созданию объектов отраслевой инфраструктуры. Так, в 2017 были начаты работы по строительству первой очереди в рамках реконструкции санкционированной свалки под полигон бытовых отходов в п. Усть-Камчатск. Кроме того, были проведены инженерно-геологические изыскательные работы для строительства аналогичного полигона в Мильковском районе. Также для сёл Кострома, Каменское, Манилы, Таловка, Слаутное и Аянка были закуплены инсинераторные конструкции.
В ходе доклада Андрей Кудрин отметил, что одним из перспективных направлений деятельности агентства является привлечение инвестиций в сферу переработки отходов на территории края.
«Так, в рамках проводимой работы по привлечению частных средств в отрасль, было принято решение о сопровождении проекта по организации переработки промышленных и коммунальных отходов в энергетическую продукцию. Его реализация начнётся в этом году. Кроме того, на рассмотрении находится проект по строительству мусоросортировочного комплекса на территории краевого центра. Его ориентировочная мощность составит порядка 60 тысяч тонн в год. Также на заседании инвестиционного совета рассмотрен проект по строительству мусороперерабатывающего завода в Елизовском районе», - сказал Андрей Кудрин.
Он добавил, что инвестиционная деятельность в отрасли будет осуществляться в рамках новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Её главная цель – переход от захоронения отходов к их вторичной переработке. В качестве пилотного проекта новая система с 1 ноября 2017 года работает в Петропавловске-Камчатском.
«Если раньше ответственность за сбор и вывоз мусора лежала на управляющих компаниях, теперь эту услугу оказывает региональный оператор. В Камчатском крае им стала специализированная организация МУП «Спецтранс», - отметил Андрей Кудрин.
Добавим, что с 1 января переход на новую систему обращения с твёрдыми отходами произошёл в Вилючинском городском округе. На очереди Елизовский, Быстринский, Соболевский районы. До 1 июня 2018 года на новую систему планируется перейти во всех муниципальных образованиях Камчатского края.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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