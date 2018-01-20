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Юрий Трутнев пригрозил Камчатке "хирургическими мерами"
Зампред правительства РФ и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев дал обширное интервью РБК. Отвечая на вопрос об эффективности территорий опережающего развития (ТОР), он ответил, что «у нас неэффективных ТОР нет, но есть отдельные неэффективные площадки».
Самый болезненный вопрос для него - это локализация производства деталей самолетов в Комсомольске-на-Амуре. «Сбыт есть, заказчик есть, люди рвали рубаху на груди и обещали сделать. Но не получается. Будем разбираться, я, честно говоря, сдаваться в этом вопросе очень не хочу», - отметил зампред.
По его оценке, проблемная ТОР есть на Камчатке. «Это территория с одним из максимальных уровней административного давления. У них там островной менталитет. Видимо, считают, что инвестор приходит не как желанный гость, а как объект для проверок или еще чего-нибудь. Мы точно с этим справимся, если надо, даже хирургическими мерами», - сказал Юрий Трутнев.
В целом речь идет о трех проблемных ТОР из 48. Но это, по его словам, не трагедия. «Хуже, если мы каждый проект будем тормозить на старте и месяцами выкручивать руки. Но и держать пустые площадки в ТОР не станем. Там, где инвесторам не удалось запустить проекты, а это около 15–20% общего количества площадок, мы выйдем в правительство с предложением эти площадки из ТОР изъять. Нам пустые и дутые показатели не нужны», - заявил полпред президента в ДФО.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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