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Вторник| 05 Февраля, 11:43 |
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АО "Аметистовое" получило статус резидента ТОР "Камчатка"
Напомним, в ходе IV Восточного экономического форума Губернатором Камчатского края, генеральным директором АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и АО «Золото Камчатки» был подписан трехсторонний меморандум о намерениях.
«Запуск этого предприятия создаст на Камчатке около 500 новых рабочих мест. Кроме того, налоговые поступления от компании до 2028 года могут составить более 6 миллиардов рублей. Строительство рудника и модернизация ГОКа дадут дополнительный импульс развитию северной части Камчатки. К 2020-2021 годам край сможет выйти на 10-12 тонн золота в год. Сейчас на полуострове добывается порядка пяти тонн», – сказала заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота.
Модернизация горно-обогатительного комбината и строительство подземного рудника будут вестись на действующем месторождении «Аметистовое», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«С 2015 года на фабрике ГОК «Аметистовое» перерабатывается руда, добываемая на одноименном месторождении открытым способом. В то же время, скоро необходимо будет выполнить переход на подземную отработку объекта. По условиям подписанного документа, наши инвестиции в проект с 2019 по 2027 год составят около 4 миллиардов рублей», – объяснил генеральный директор «Золота Камчатки» Александр Голованов.
Как сообщил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов, статус резидента ТОР позволит компании максимально быстро приступить к реализации своего проекта.
«Мы постоянно развиваем набор услуг и оказываем их, в том числе в электронном виде. Личный кабинет на официальном сайте управляющей компании помогает инвесторам подать заявку и получить статус резидента в онлайн-режиме», – добавил Денис Тихонов.
Напомним, на данный момент сертификаты резидентов ТОР «Камчатка» получили 77 компаний, которые планируют вложить в реализацию своих проектов 32,9 миллиардов рублей. На данный момент в рамках территории опережающего развития запущены 12 предприятий с объемом инвестиций 2,8 миллиарда рублей, созданы 250 рабочих мест.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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