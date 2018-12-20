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Улов рыбаков Камчатки впервые за всю историю превысил 1,5 млн тонн в год
Около 7 миллиардов рублей поступило в бюджет Камчатского края в 2018 году от предприятий рыбохозяйственного комплекса. Эта информация была озвучена в ходе публичного отчета краевого министерства рыбного хозяйства.
«Камчатские рыбодобывающие компании впервые превысили отметку в 1,5 миллиона тонн, что на 30 процентов выше уровня 2017 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края. Такой объем вылова в очередной раз вывел Камчатку на лидирующую позицию не только в дальневосточном бассейне, но и в стране. Доля нашего края в общероссийском объеме вылова составила более 30 процентов. Еще раз хочу поблагодарить наших рыбаков за их тяжелый труд, благодаря которому в ходе лососевой путины удалось добыть почти 500 тысячи тонн тихоокеанских лососей, тем самым установив рекорд за всю историю научных наблюдений», – сказал временно исполняющий обязанности заместителя министра рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Давыдов.
Он добавил, что справиться с такими подходами горбуши камчатским предприятиям помогла созданная за последние 10 лет береговая инфраструктура: за это время построены и модернизированы 22 высокотехнологичных рыбоперерабатывающих завода, 4 из них – в 2018 году.
Как отметили в министерстве, рекордная путина прошлого года обратила внимание и на ряд острых для отрасли проблем.
«Из-за недостатка холодильных мощностей нашим рыбопромышленникам пришлось отправить часть продукции на хранение в Китай и Южную Корею. Сейчас ведутся переговоры с бизнесом, думаю, предприниматели уже поняли, что создание дополнительных холодильных мощностей – это выгодное вложение. В дальнейшей перспективе проблемы хранения продукции должна решить организация поставок по Северному морскому пути», – добавил Владимир Давыдов.
Несмотря то, что во время хода лососевой путины был зафиксирован рост стоимости хранения продукции камчатских рыбопереработчиков в соседних субъектах Дальнего Востока, рекордный объем вылова простимулировал снижение как оптовых, так и розничных цен на лосось и икру.
Для продолжения этой тенденции предприятия края продолжают открывать собственные магазины с минимальной торговой наценкой, на данный момент работают 20 подобных точек.
Правительством края также достигнута договоренность с компаниями, ведущими строительство рыбоперерабатывающих комплексов в рамках ТОР «Камчатка», об открытии на территории заводов розничных магазинов, где будет реализовываться собственная продукция предприятий по ценам производителей.
В рыбохозяйственном комплексе сохраняется высокая инвестиционная активность. Статус резидентов ТОР «Камчатка» получили 15 компаний, которые планируют вложить в реализацию своих проектов более 9 миллиардов. Для стимулирования модернизации производств действует государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края». Представители отрасли получили государственную поддержку из краевого бюджета в размере 186 миллионов рублей.
Напомним, что публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти субъекта проводятся по инициативе Губернатора Владимира Илюхина. Мероприятия проходят в формате открытого диалога. Принять участие в отчетах могут все желающие.
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