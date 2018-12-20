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На старт марафонской дистанции "Берингия-2019" заявились 19 каюров
Прием заявок на участие в знаковых камчатских гонках на собачьих упряжках завершен.
В числе претендентов на участие в традиционной камчатской гонке на собачьих упряжках – спортсмены из Москвы, республики Карелия, Хабаровска, а также гражданка Швейцарии и 15 жителей Камчатки.
«Детская гонка «Дюлин» из года в год бьет рекорды по числу участников. В прошлом сезоне у нас были зарегистрированы 55 человек, в этом году заявились уже 66 ребят в возрасте от 7 до 17 лет. Если раньше в «Дюлине» участвовало в основном младшее поколение семей наших опытных каюров, которые не раз демонстрировали свои способности в «большой» «Берингии», то сейчас гонкой увлечены дети, до этого никак не связанные с ездовым спортом. Это очень важный для нас результат», - сказал Алексей Войтов.
На данный момент 40 спортсменов подали заявки на участие в гонке-прологе 28 традиционной камчатской гонки «Берингия». Спринтерский заезд состоится 23 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в рамках масштабного праздника открытия «Берингии-2019», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Вместе с тем, прием заявок от кандидатов на участие в гонке-прологе завершится 3 февраля. Напомним, что заполненную заявку с копиями документов нужно прислать на электронную почту Shlykovanv@kamgov.ru или по адресу: Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1, телефон/факс (4152) 42-55-05.
Образцы заявок, положения и списки документов можно найти на официальном сайте «Берингии» в разделе «Заявочная кампания».
Напомним, 2 марта состоится праздник, посвященный старту гонки в селе Эссо. Технический старт «Берингии» назначен на 3 марта. Ожидается, что гонка 2019 года завершится 23 марта.
Билеты на открытие «Берингии-2019» можно приобрести онлайн на сайте ponominalu.ru или в точках продаж группы «МТС» и салонах «Алло», их стоимость – 400 рублей.
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