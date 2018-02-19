|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 05 Марта, 15:06 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Камчатке стартовала самая протяженная в мире гонка на собачьих упряжках "Берингия-2018"
В Петропавловске-Камчатском состоялся масштабный спортивно-развлекательный праздник, приуроченный к открытию традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия-2018».
Жителям и гостям Камчатки была представлена насыщенная программа, посвящённая ездовому спорту и традициям народов полуострова. Праздник открыл постановочный пролог «Легенда о благодатной земле», участниками которого стали артисты ведущих творческих коллективов региона. Также гостей ждали спринтерские заезды гонки-пролога, тематические площадки, фотозоны, выступление известных артистов. В завершение праздника небо над биатлонным комплексом озарилось огнями праздничного фейерверка.
- «Берингия» – замечательный праздник сильных духом, отважных людей и верных, преданных друзей - собак, - заявил на празднике губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Технический старт гонки запланирован на 11 марта. В этом году маршрут «Берингии» пройдет по территории сразу двух регионов: он свяжет село Мильково Камчатского края и поселок Марково Чукотского автономного округа. Протяженность гонки составит 2100 километров. Это самый протяженный маршрут за последние 15 лет, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
- Гонки на собачьих упряжках сегодня являются одной из визитных карточек не только Камчатского края, но и всего Дальнего Востока, - заявил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. - «Берингия» - это большой праздник, которого с нетерпением ждут как дальневосточники, так и любители этого вида спорта со всего мира. Помимо этого, соревнование несет высокую миссию – сохраняет традиции коренных народов севера Дальнего Востока России.
Гонки на собачьих упряжках «Берингия» проводятся с 1990 года. В 1991 году была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как имеющая самый протяженный маршрут в мире – 1 980 км.
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
- На Камчатке стартовала самая протяженная в мире гонка на собачьих упряжках "Берингия-2018"
- Открытие "Берингии-2018" на Камчатке сможет посмотреть весь мир
- На Камчатке впервые за 27 лет зафиксирован миграционный прирост населения
- Объём налогов в бюджет Камчатки от рыбаков в 2017 году вырос на 10%
- На Камчатке пройдет "Парад саней" в рамках открытия "Берингии-2018"
- На Камчатке освоили производство 60 видов мясной продукции
- Панно из самоцветов вручат каюру "Берингии", который первым пересечёт "экватор" гонки
- На Камчатке общественный транспорт "газифицируют"
- Дальневосточная "Берингия-2018" претендует на включение в Книгу рекордов Гиннесcа
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.