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7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
Порядка 7 тысяч гостей посетили 4 марта биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова, где прошёл масштабный спортивно-развлекательный праздник в честь открытия «Берингии-2018». Об этом сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках.
В рамках открытия гостям был представлен театрализованный пролог «Легенда о благодатной земле». Участниками постановки стали артисты ведущих творческих коллективов региона. Зрителям был показан спектакль о зарождении Камчатки и появлении её первых жителей, об освоении полуострова русскими казаками, о дружбе и согласии народов, живущих в регионе в настоящее время. В поддержку идеи единства народов Камчатки и России в целом на биатлонном комплексе был проведён флешмоб, участниками которого стали зрители на трибунах. В определённый момент тысячи людей подняли над собой карточки красного, белого и синего цветов, сложив из них российский триколор.
«Участием в праздничных мероприятиях "Берингии" и этим флэшмобом камчатцы показали свою сплочённость и активное участие в жизни региона. Уверены, что через две недели жители края проявят такое же единство и участие в жизни всей страны, приняв участие в голосовании по выборам Президента», - отметили в оргкомитете «Берингии-2018».
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