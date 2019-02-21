|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 05 Марта, 16:52 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Камчатке пройдет открытый чемпионат по подледной ловле "Октябрьский зубарь-2019"
Регистрация на III Открытый чемпионат стартовала накануне. Об этом сообщили в администрации Усть-Большерецкого района.
«Впервые «Октябрьский зубарь» был проведен в 2017-м году. Это было поселковое мероприятие, но и в свой дебют оно привлекло более ста рыбаков из многих населенных пунктов Камчатского края. А в прошлом году Чемпионат уже обрел статус районного, – сказал глава Октябрьского городского поселения Игорь Головчак. – Октябрьская корюшка особенная – крупная, вкусная. Наш поселок – одно из любимых мест тех рыбаков, кто знает настоящий толк в ловле этой рыбы. Я приглашаю всех любителей рыбалки закрыть зимний сезон лова в атмосфере азарта и праздника, среди единомышленников, воспользоваться шансом войти в историю чемпионата и, конечно, получить серьезный приз».
На акватории реки Большой организаторы оборудуют сектора для лова, которые распределятся между участниками по результатам жеребьевки. Соревнования начнутся 16 марта в 8 утра и пройдут в 2 этапа. В общей сложности у рыбаков будет 4 часа на то, чтобы претендовать на звание чемпиона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Всего утверждено 3 номинации. Жюри определит чемпионов отдельно среди мужчин и женщин по наибольшему общему весу выловленной рыбы. К зачету будут приниматься корюшка-зубатка и разновидности малоротой корюшки. А звание абсолютного чемпиона «Октябрьского зубаря-2019» и главный приз соревнований достанутся тому, кто поймает самую крупную корюшку-зубатку, то есть – того самого зубаря», – рассказали в оргкомитете чемпионата.
Организаторы добавили, что для гостей мероприятия подготовлена яркая культурно-развлекательная программа, включая концерт, кулинарную выставку-дегустацию, ярмарки, конкурсы и праздничный фейерверк.
Желающие проявить себя в подледной ловле могут заявиться до 10 марта включительно одним из двух способов: в группе мессенджера WhatsApp (добавиться можно по номеру телефона +7-914-625-8319), либо, отправив заявку на электронную почту okt_zubar2019@mail.ru.
Ознакомиться с положением чемпионата и скачать форму заявки на участие можно на официальном сайте администрации Усть-Большерецкого муниципального района по ссылке.
Телефон для справок: +7-914-625-8319 (Олег Мороз, главный судья соревнований).
- На Камчатке пройдет открытый чемпионат по подледной ловле "Октябрьский зубарь-2019"
- Владимир Илюхин выступил с инвестиционным посланием перед представителями бизнеса и власти
- На Камчатке создадут четыре бизнес-инкубатора
- Чартерные рейсы могут связать Камчатку и город Пхохан в Республике Корея
- Выставка-ярмарка "Сказочная Камчатка: Пушнина и ремесла. Отдых и приключения" готова к открытию
- Камчатка возрождает традицию полуденных залпов
- Еще один региональный банк уходит с рынка
- Инвесторы из Гонконга хотят открыть курортный комплекс на Камчатке
- Конференция Российской Гостиничной Ассоциации впервые пройдет на Камчатке
- Два судна на воздушных подушках достроены и готовятся к отправке на Камчатку
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.