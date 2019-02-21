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05 Марта 2019, 09:00 | Регион сегодня |

На Камчатке пройдет открытый чемпионат по подледной ловле "Октябрьский зубарь-2019"

В поселке Октябрьский 15 и 16 марта пройдет открытый чемпионат Усть-Большерецкого района по подледной ловле корюшки "Октябрьский зубарь-2019".

Регистрация на III Открытый чемпионат стартовала накануне. Об этом сообщили в администрации Усть-Большерецкого района.

«Впервые «Октябрьский зубарь» был проведен в 2017-м году. Это было поселковое мероприятие, но и в свой дебют оно привлекло более ста рыбаков из многих населенных пунктов Камчатского края. А в прошлом году Чемпионат уже обрел статус районного, – сказал глава Октябрьского городского поселения Игорь Головчак. – Октябрьская корюшка особенная – крупная, вкусная. Наш поселок – одно из любимых мест тех рыбаков, кто знает настоящий толк в ловле этой рыбы. Я приглашаю всех любителей рыбалки закрыть зимний сезон лова в атмосфере азарта и праздника, среди единомышленников, воспользоваться шансом войти в историю чемпионата и, конечно, получить серьезный приз».

На акватории реки Большой организаторы оборудуют сектора для лова, которые распределятся между участниками по результатам жеребьевки. Соревнования начнутся 16 марта в 8 утра и пройдут в 2 этапа. В общей сложности у рыбаков будет 4 часа на то, чтобы претендовать на звание чемпиона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

«Всего утверждено 3 номинации. Жюри определит чемпионов отдельно среди мужчин и женщин по наибольшему общему весу выловленной рыбы. К зачету будут приниматься корюшка-зубатка и разновидности малоротой корюшки. А звание абсолютного чемпиона «Октябрьского зубаря-2019» и главный приз соревнований достанутся тому, кто поймает самую крупную корюшку-зубатку, то есть – того самого зубаря», – рассказали в оргкомитете чемпионата.

Организаторы добавили, что для гостей мероприятия подготовлена яркая культурно-развлекательная программа, включая концерт, кулинарную выставку-дегустацию, ярмарки, конкурсы и праздничный фейерверк.  

Желающие проявить себя в подледной ловле могут заявиться до 10 марта включительно одним из двух способов: в группе мессенджера WhatsApp (добавиться можно по номеру телефона +7-914-625-8319), либо, отправив заявку на электронную почту okt_zubar2019@mail.ru.

Ознакомиться с положением чемпионата и скачать форму заявки на участие можно на официальном сайте администрации Усть-Большерецкого муниципального района по ссылке.

Телефон для справок: +7-914-625-8319 (Олег Мороз, главный судья соревнований).

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Камчатский край  Камчатка  чемпионат 


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